Ex-BBB Gizelly Bicalho: "Trouxe amigos para conhecer o Carnaval de Vitória"

Vestida com um look de correntes e pérolas, a ex-BBB Gizelly Bicalho roubou a cena no Camarote Parador, na primeira noite do Carnaval de Vitória, nesta sexta-feira (2). A roupa foi escolhido pela ex-BBB e pelo personal stylist dela. "Eu queria entregar moda, quero ser tendência", explicou em entrevista para HZ.
Gizelly contou que trouxe amigos para conhecer a folia, que tradicionalmente acontece uma semana antes do carnaval oficial. "Desde a primeira vez, em 2022, que me surpreendi com a estrutura e grandiosidade do Carnaval de Vitória. O show das escolas de samba é espetacular e trouxe até amigos para conhecer o Carnaval de Vitória".
Apesar de já conhecer a folia capixaba, a ex-BBB nunca foi para a avenida. Ainda! Ela revelou para HZ as escolas de samba do ES que mais gosta. "Assim que saí do BBB recebi alguns convites, mas acabou não rolando. Tenho muita vontade de desfilar no Sambão do Povo. Gosto da Piedade, MUG e Jucutuquara", revelou.
E, claro, como uma verdadeira especialista em Big Brother Brasil, Gizelly deu a sua opinião sobre a edição 2024 do reality show da Globo.
Acho que essa edição tem muitas pessoas reais e menos treinadas. Minha torcida vai ser sempre pela turma da pipoca", finalizou.