Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • KVSH no Sambão: "Vim colocar música eletrônica no meio do universo do samba"
Apresentação no Carnaval

KVSH no Sambão: "Vim colocar música eletrônica no meio do universo do samba"

O DJ e produtor de Minas Gerais foi a atração principal em um dos camarotes na primeira noite do Carnaval de Vitória; veja a entrevista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 00:56

O DJ KVSH no Camarote Parador no Carnaval de Vitória
DJ KVSH em apresentação no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Sillva
Representante do cenário da música eletrônica, o DJ e produtor KVSH foi atração principal da primeira noite do Carnaval de Vitória no camarote Parador, no Sambão do Povo, em Vitória.
O artista é conhecido pelas suas misturas sonoras, que são uma fusão de ritmos e estilos envolventes. KVSH se apresentou em Guarapari no mês passado. Agora, ele estreia no carnaval capixaba.
"Vim pra colocar muita música eletrônica no meio do universo do samba. Além das minhas músicas, também terá muito remix de música brasileira, como trap e samba", disse antes da apresentação.
Mineiro, ele conta que cresceu vindo para o Espírito Santo. "Nas férias sempre vinha para casa, aproveitando as praias de Guarapari como Meaípe e Enseada Azul".
Após a apresentação no Espírito Santo, ele se prepara para o CarnaKVSH, seu bloco de carnaval em Belo Horizonte, Minas Gerais, no próximo dia 9 de fevereiro. "Estamos esperando 120 mil pessoas. Provavelmente, vai ser o maior bloco de música eletrônica do país. Não é só eletrônico, estamos fazendo para a rua mesmo, para o povo, para todo mundo poder aproveitar e curtir", disse.

Veja Também

Cores e paetês: confira os looks do primeiro dia do Carnaval de Vitória

Carnaval é alegria, livre-se dos julgamentos!

Baile Secreto 2024: show de alegria e luxo no Carnaval de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo Dj
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados