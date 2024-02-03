KVSH no Sambão: "Vim colocar música eletrônica no meio do universo do samba"

DJ KVSH em apresentação no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Sillva

Representante do cenário da música eletrônica, o DJ e produtor KVSH foi atração principal da primeira noite do Carnaval de Vitória no camarote Parador, no Sambão do Povo, em Vitória.

O artista é conhecido pelas suas misturas sonoras, que são uma fusão de ritmos e estilos envolventes. KVSH se apresentou em Guarapari no mês passado. Agora, ele estreia no carnaval capixaba.

"Vim pra colocar muita música eletrônica no meio do universo do samba. Além das minhas músicas, também terá muito remix de música brasileira, como trap e samba", disse antes da apresentação.

Mineiro, ele conta que cresceu vindo para o Espírito Santo. "Nas férias sempre vinha para casa, aproveitando as praias de Guarapari como Meaípe e Enseada Azul".