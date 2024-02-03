Carnaval é alegria, livre-se dos julgamentos!

No carnaval é tempo de se soltar com responsabilidades Crédito: Kleber Cordeiro

Quer se sentir livre? Liberte-se da vontade de agradar o julgamento alheio. Não somente na época do Carnaval, mas é importante levar esse conceito para todo o ano.

No entanto, precisamos ter o bom senso como norte. Afinal, é saudável e fundamental estarmos alinhados com a imagem que queremos transmitir ao mundo sobre nós.



Cuidar da imagem pessoal significa fazer com que suas melhores qualidades sejam percebidas pelas pessoas ao seu redor. Isso, é claro, só gera benefícios.

Você aprende a se expressar melhor, para além das palavras, e consegue criar uma compreensão quase instantânea da sua personalidade e competências.



Eu, por exemplo, detesto vulgaridade. Então, não é por ser Carnaval que vou me fantasiar de forma sexual, o que é bem diferente de sensual.



Não há idade para viver e realizar desejos. O desejo é o pai dos sonhos, o desejo é o pai da vontade, e este é o que move o ser humano para os seus objetivos.