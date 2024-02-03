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Cotidiano

Carnaval é alegria, livre-se dos julgamentos!

Precisamos ter o bom senso como norte. É saudável e fundamental estarmos alinhados com a imagem que queremos transmitir ao mundo sobre nós

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 00:00

Publicado em 

03 fev 2024 às 00:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

No carnaval é tempo de se soltar com responsabilidades
No carnaval é tempo de se soltar com responsabilidades Crédito: Kleber Cordeiro
Quer se sentir livre? Liberte-se da vontade de agradar o julgamento alheio. Não somente na época do Carnaval, mas é importante levar esse conceito para todo o ano. 
No entanto, precisamos ter o bom senso como norte. Afinal, é saudável e fundamental estarmos alinhados com a imagem que queremos transmitir ao mundo sobre nós.
Cuidar da imagem pessoal significa fazer com que suas melhores qualidades sejam percebidas pelas pessoas ao seu redor. Isso, é claro, só gera benefícios.
Você aprende a se expressar melhor, para além das palavras, e consegue criar uma compreensão quase instantânea da sua personalidade e competências.
Eu, por exemplo, detesto vulgaridade. Então, não é por ser Carnaval que vou me fantasiar de forma sexual, o que é bem diferente de sensual.
Não há idade para viver e realizar desejos. O desejo é o pai dos sonhos, o desejo é o pai da vontade, e este é o que move o ser humano para os seus objetivos. 
Foque no presente. Assuma-se como criador da sua vida. Confie e coloque na balança que existe o amanhã e ele é o fruto do que você está plantando hoje. Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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