O espírito do carnaval!

O carnaval é uma festa que traz um grande sentido de liberdade Crédito: Shutterstock

Fevereiro vem chegando e a gente já sente o clima do carnaval se aproximar. É um dos feriados mais queridos do ano e que nos traz inúmeras possibilidades de viver experiências incríveis e inusitadas em um estado de fantasia durante alguns dias pelo prazer de festejar a vida.

O carnaval é uma festa que traz um grande sentido de liberdade, uma vez que permite às pessoas encontrarem suas raízes ancestrais. Já pensou sobre isso? Sim, desde os tempos mais primitivos, o homem tem necessidade de se aglomerar em festividades coletivas, condição herdada por todos nós. O fato de se fantasiar nessa ocasião torna a experiência ainda mais interessante.

Fantasias são sempre simbólicas e, por isso, dão condições para que as pessoas se expressem através delas, realizando um sonho, se apresentando como a personagem de um tempo perdido na história, prontas para desempenhar papéis muito distantes de sua realidade existencial.

Assim, de policial, mágico, palhaço, homem das cavernas, fada, cigana, Cleópatra, as pessoas esperam o carnaval para extravasar suas fantasias.

Escolha sua fantasia e procure o significado dela para você. Aproveite esse momento para se conhecer melhor. Liberte-se e curta o seu carnaval com intensidade!