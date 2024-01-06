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Caminho

Facilite a sua vida e a dos outros

Não seja a pessoa que chegou onde queria chegar e esquece de olhar para trás. Seja aquela pessoa que mostra o melhor caminho, que compartilha experiências e divide aprendizado

Públicado em 

06 jan 2024 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Facilite a sua vida e a dos outros
A vida é uma grande oportunidade. Para alguns, mais branda. Para outros, mais severa Crédito: Shutterstock
Não seja um sabotador, seja um facilitador. A vida é uma grande oportunidade. Para alguns, mais branda. Para outros, mais severa. Mas uma coisa podemos observar: ela nos dá a chance de trilharmos o nosso caminho, percorrer a nossa estrada, construir nossos castelos e nossas carreiras. Cada um ao seu modo, cada um ao seu tempo.
Durante essa caminhada encontramos muitas pedras, muitos buracos, trilhas com espinhos, enfrentamos tempestades e dilúvios. Somos também pegos de surpresa, caímos e nos perdemos. E neste caminho também tem as pessoas. E todas elas têm a sua importância em nossas vidas. Valorize cada uma delas.
Não seja a pessoa que chegou onde queria chegar e esquece de olhar para trás. Não seja a pessoa que sabe que à esquerda tem um buraco enorme, e deixa o outro cair. Não seja um sabotador, seja um facilitador. Seja aquela pessoa que mostra o melhor caminho, que compartilha experiências, que divide aprendizado, soma prosperidade. Seja alguém que possibilita o progresso, apoia o crescimento, estimula o avanço e contribui com o desenvolvimento dos outros.
Seja alguém que expõe as próprias cicatrizes e diz: "Eu caí aqui. Eu me machuquei nesse pedaço do caminho, porque não sabia do perigo". Então tome cuidado. Esse é o papel do mentor, ser um facilitador. É assim que se ensina a pescar.
Sim, vivemos em um mundo competitivo. Porém ao estender a mão ao outro, contribuir com seu crescimento pessoal ou profissional, não vai retardar ou impedir que você “chegue lá”, aonde quer chegar. Pelo contrário, vai te ajudar a chegar lá melhor. Uma profissional melhor, um pai melhor, uma amiga melhor.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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