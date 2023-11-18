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Cotidiano

Dependência emocional: é preciso assumir a responsabilidade das suas emoções

Quantas pessoas se sujeitam ou suportam situações bizarras pelo “simples” fato de não quererem pagar o preço de estarem sós

Públicado em 

18 nov 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

casal apaixonado
Quantas pessoas se sujeitam ou suportam situações bizarras pelo “simples” fato de não quererem pagar o preço de estarem sós Crédito: Shutterstock
Li um dia desses uma frase de autor desconhecido que me marcou: “a carência emocional é o maior alucinógenos que existe”.
E, realmente, vemos que é verdade. Quantas pessoas se sujeitam ou suportam situações bizarras pelo “simples” fato de não quererem pagar o preço de estarem sós.
A dependência emocional não ocorre apenas quando há apego excessivo a outra pessoa. Ela também acontece em relações onde há uma dinâmica mais nociva, com ciúmes e possessividade em excesso.
O que ocorre é que o dependente tem a necessidade de ser o centro do outro. Por isso, suas altas demandas e necessidades podem acabar sufocando suas relações.
Como sair dessa? Assumir a responsabilidade das suas emoções e reconhecer que está dependente. O primeiro passo para solucionar qualquer tipo de problema é reconhecer que ele existe. Somente ao aceitá-lo você consegue entender como ele afeta a sua vida e encontrar soluções viáveis para ele.
Sem liberdade, identidade, respeito e uma boa comunicação, é impossível amar de verdade e construir bases sólidas.
Casa não pode ser prisão e união não pode ter “algemas”. Tenhamos coragem mesmo que doa, recomeços são abençoados quando o Universo vê a verdade em nós. Existe uma palavra mágica que devemos usar na hora certa: chega.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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