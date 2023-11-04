O poder da aceitação e a possibilidade de criar uma nova realidade

A aceitação, na verdade, é uma atitude protagonista porque ao aceitar o que está acontecendo, você entra em campo para criar uma nova realidade se assim desejar Crédito: Shutterstock

Aceitar a realidade é estar presente na vida, sem idealizações, “mimimis” ou birras. É dizer: é isto que se apresenta? Então, vamos resolver da melhor maneira possível. Eu sei que, muitas vezes, a palavra aceitar pode parecer algo ligado à passividade, mas não é.

A aceitação, na verdade, é uma atitude protagonista porque ao aceitar o que está acontecendo, você entra em campo para criar uma nova realidade se assim desejar. É aceitando que você se prepara para criar algo do jeito que você acha melhor.

Sabe a frase: “Aceita que dói menos?” . Pode parecer apenas mais uma frase engraçada, mas ela esconde uma sabedoria. Aceitar significa acolher algum acontecimento, pessoa, situação ou sentimento, sem tentar modificá-lo para que ele se ajuste ao meu julgamento do que é bom ou certo. Porém, com base nisso, você pode intimamente modificar o seu universo particular.

Vulnerabilidade é força espiritual. Quando você se rende ao processo e libera a resistência, tudo passa a andar no ritmo inteligente do universo. Se aceitarmos as situações e a vida como ela está, entramos na sincronicidade.

E quando compreendemos a impermanência da vida, aceitamos o momento presente sem julgarmos se é bom ou ruim, certo ou errado. Todas as situações passam. As que julgamos ruins vão passar, e até as que julgamos boas. Aceitar isso é poupar sofrimento, é dançar a dança da vida, é amar o aqui e agora e ter gratidão ao Criador de tudo o que é.