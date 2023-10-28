Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Coragem para recomeçar

Se a vida é feita de ciclos, mudar é a nossa única certeza. Não deixe que a sensação de fracasso, o famoso "não deu certo", te alcance ou te lance um nocaute

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 08:00

Publicado em 

28 out 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Em crônica, colunista Luciana Almeida fala da importância do recomeço
Em crônica, colunista Luciana Almeida fala da importância do recomeço Crédito: Shutterstock
Muitas vezes a vida nos pega de surpresa. Nem sempre é, naquele momento, o nosso desejo de recomeçar, mas o universo sabe de nossas necessidades de aprendizado.
Encerrar ciclos, terminar um relacionamento, deixar uma atividade profissional, distanciar-se de pessoas, ter que trocar de endereço… recomeços, na maioria das vezes, são difíceis acontecimentos. Porém, também podem e devem ser encarados como oportunidades de crescimento e até mesmo de prosperidade.
Se a vida é feita de ciclos, mudar é a nossa única certeza. Não deixe que a sensação de fracasso, o famoso "não deu certo", te alcance ou te lance um nocaute. E se tiver que começar algo do zero, enxergue como um bônus que a vida lhe deu.
É a oportunidade de fazer o certo desta vez. Finais podem doer, mas o fruto disso são sementes que podem frutificar de maneira extraordinária. Não se prive disso.
Acredite: há um propósito em tudo o que acontece. Se a decisão de mudar foi sua, que a coragem seja sua guia. Se você foi surpreendido e parece que a vida lhe deu uma rasteira, respeite o seu tempo, depois levante-se, bora sacudir a poeira e vá à luta! Erga-se!
Recomece todos os dias, recomece quantas vezes forem necessárias. Mas, não se contente com o pouco, com o morno, com o medíocre. Não aceite café ruim, amizades falsas, abraços frouxos, beijos frios e amores mornos. Sinta a força da vida todos os dias e a chance de abrir os olhos todas as manhãs e dizer: vamos! Atravessar os caminhos com coragem e aprender com eles.
Até a próxima!

Veja Também

O egoísmo: o mal do mundo

Altere a rota e aceite o novo

A vida ensina, mas você está aprendendo?

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Bem estar Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

comprar imóvel, comprar apartamento
Cresce o número de pessoas que moram sozinhas no ES
foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados