Coragem para recomeçar

Em crônica, colunista Luciana Almeida fala da importância do recomeço Crédito: Shutterstock

Muitas vezes a vida nos pega de surpresa. Nem sempre é, naquele momento, o nosso desejo de recomeçar, mas o universo sabe de nossas necessidades de aprendizado.

Encerrar ciclos, terminar um relacionamento, deixar uma atividade profissional, distanciar-se de pessoas, ter que trocar de endereço… recomeços, na maioria das vezes, são difíceis acontecimentos. Porém, também podem e devem ser encarados como oportunidades de crescimento e até mesmo de prosperidade.

Se a vida é feita de ciclos, mudar é a nossa única certeza. Não deixe que a sensação de fracasso, o famoso "não deu certo", te alcance ou te lance um nocaute. E se tiver que começar algo do zero, enxergue como um bônus que a vida lhe deu.

É a oportunidade de fazer o certo desta vez. Finais podem doer, mas o fruto disso são sementes que podem frutificar de maneira extraordinária. Não se prive disso.

Acredite: há um propósito em tudo o que acontece. Se a decisão de mudar foi sua, que a coragem seja sua guia. Se você foi surpreendido e parece que a vida lhe deu uma rasteira, respeite o seu tempo, depois levante-se, bora sacudir a poeira e vá à luta! Erga-se!

Recomece todos os dias, recomece quantas vezes forem necessárias. Mas, não se contente com o pouco, com o morno, com o medíocre. Não aceite café ruim, amizades falsas, abraços frouxos, beijos frios e amores mornos. Sinta a força da vida todos os dias e a chance de abrir os olhos todas as manhãs e dizer: vamos! Atravessar os caminhos com coragem e aprender com eles.