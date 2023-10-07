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Cotidiano

A vida ensina, mas você está aprendendo?

As pessoas que sofrem de vitimização crônica, acreditam que tudo lhes acontece de errado, que só elas passam por situações complicadas e difíceis e “sugam” a energia e a atenção dos outros com a sua negatividade

Públicado em 

07 out 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Vitimismo
As pessoas que sofrem de vitimização crônica, acreditam que tudo lhes acontece de errado Crédito: Shutterstock
Ouvindo o refrão da música "A Estrada", do Cidade Negra, pude refletir sobre o nosso processo de aprendizado com a vida. A vida ensina, mas você está aprendendo? Ou se fazendo de vítima?
“A vida ensina e o tempo traz o tom para nascer uma canção. Com a fé no dia a dia encontro a solução. Eu encontro a solução”, diz a canção que cai como um mantra sob mim, pois existe uma luta dentro de cada um de nós: o prazer de aprender e o risco de se sentir vítima desse próprio aprendizado.
As pessoas que sofrem de vitimização crônica, acreditam que tudo lhes acontece de errado, que só elas passam por situações complicadas e difíceis e “sugam” a energia e a atenção dos outros com a sua negatividade.
Acredite: na vida nada é em vão.
Se não é benção, é lição.
As pessoas que se vitimizam tendem a exagerar o que lhes acontece, gerando uma sensação ainda maior de gravidade em relação ao que está acontecendo, o que as impede de ver o lado positivo das situações. Elas estão completamente focadas no negativo enquanto que o melhor da vida passa bem ao lado delas. Por esse motivo, não conseguem encontrar alternativas, nem fazer algo de forma inovadora e diferente, muito menos acreditar que é possível inverter uma situação.
É preciso entender que, na maioria dos acontecimentos, todos temos a nossa parcela de culpa. Talvez o “simples” fato de omitir a sua opinião ou impor limites já nos torna coniventes.
Vamos prestar mais atenção aos nossos posicionamentos ou, a falta deles?
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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