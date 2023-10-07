As pessoas que sofrem de vitimização crônica, acreditam que tudo lhes acontece de errado Crédito: Shutterstock

Ouvindo o refrão da música "A Estrada", do Cidade Negra, pude refletir sobre o nosso processo de aprendizado com a vida. A vida ensina, mas você está aprendendo? Ou se fazendo de vítima?

“A vida ensina e o tempo traz o tom para nascer uma canção. Com a fé no dia a dia encontro a solução. Eu encontro a solução”, diz a canção que cai como um mantra sob mim, pois existe uma luta dentro de cada um de nós: o prazer de aprender e o risco de se sentir vítima desse próprio aprendizado.

As pessoas que sofrem de vitimização crônica, acreditam que tudo lhes acontece de errado, que só elas passam por situações complicadas e difíceis e “sugam” a energia e a atenção dos outros com a sua negatividade.

Acredite: na vida nada é em vão.

Se não é benção, é lição.

As pessoas que se vitimizam tendem a exagerar o que lhes acontece, gerando uma sensação ainda maior de gravidade em relação ao que está acontecendo, o que as impede de ver o lado positivo das situações. Elas estão completamente focadas no negativo enquanto que o melhor da vida passa bem ao lado delas. Por esse motivo, não conseguem encontrar alternativas, nem fazer algo de forma inovadora e diferente, muito menos acreditar que é possível inverter uma situação.

É preciso entender que, na maioria dos acontecimentos, todos temos a nossa parcela de culpa. Talvez o “simples” fato de omitir a sua opinião ou impor limites já nos torna coniventes.

Vamos prestar mais atenção aos nossos posicionamentos ou, a falta deles?