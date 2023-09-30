Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

Divulgue o trabalho dos amigos

Segundo a colunista, pequenas atitudes podem fortalecer bastante aquele amigo microempreendedor que está iniciando e precisando de apoio

Públicado em 

30 set 2023 às 08:19
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

A importância de prestigiar o trabalho e o talento dos nossos amigos
A importância de prestigiar o trabalho e o talento dos nossos amigos Crédito: Pexels
Você já parou por um minuto para pensar sobre a importância de prestigiarmos o trabalho e o talento dos nossos amigos? Indicar o bom trabalho executado por amigos e conhecidos, além de fazer o bem e fortalecer a amizade, permite que a nossa rede da prosperidade gire e multiplique cada vez mais.
Vivemos na era da colaboração e o famoso “boca a boca” é a melhor forma de validação. E se o amigo é da mesma categoria profissional que você, não deixe de indicá-lo quando você não puder atender ao seu cliente. Profissionais da mesma área não são rivais, são colegas que podem crescer juntos!
Que tal criar uma rede de apoio para os pequenos negócios que você conhece? São pequenas atitudes que podem ajudar muito aquele amigo microempreendedor que está começando agora e precisando de apoio.
Divulgue o trabalho deles para outros amigos, família, colegas de trabalho e todo mundo. Sabe aquela oportunidade que ficou sabendo e acha a cara daquele amigo ou amiga que tem um projeto legal? Pois indique, fale sobre a proposta.
Siga, interaja, comente e curta nas redes sociais. Pode parecer uma coisa bem simples, mas é muito importante para quem tem um negócio.
Elogie. Mostre o quanto gostou, dê feedback sobre o produto. Se precisar, seja aquela pessoa que faz críticas construtivas para melhorar o negócio do seu amigo. Compareça aos eventos, coquetéis e leve outras pessoas. Estar presente, encorajando o crescimento de um empreendedor é sensacional e vai fazer elevar o potencial dele.
Sempre que puder, compre e consuma o produto. Ative a sua rede da prosperidade. Seja a pessoa que seu amigo vai lembrar, quando estiver lá no topo, como um dos que mais ajudou a alavancar o negócio.
Você já parou por um minuto para pensar sobre a importância de prestigiarmos o trabalho e o talento dos nossos amigos? Indicar o bom trabalho executado por amigos e conhecidos, além de fazer o bem e fortalecer a amizade, permite que a nossa rede da prosperidade gire e multiplique cada vez mais.
Até a próxima!

Veja Também

Você conhece o trabalho de um mentor?

Afinal, o que é o ócio criativo?

Experimente fazer amizades com pessoas de todas as idades

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados