Divulgue o trabalho dos amigos

A importância de prestigiar o trabalho e o talento dos nossos amigos Crédito: Pexels

Você já parou por um minuto para pensar sobre a importância de prestigiarmos o trabalho e o talento dos nossos amigos? Indicar o bom trabalho executado por amigos e conhecidos, além de fazer o bem e fortalecer a amizade, permite que a nossa rede da prosperidade gire e multiplique cada vez mais.

Vivemos na era da colaboração e o famoso “boca a boca” é a melhor forma de validação. E se o amigo é da mesma categoria profissional que você, não deixe de indicá-lo quando você não puder atender ao seu cliente. Profissionais da mesma área não são rivais, são colegas que podem crescer juntos!

Que tal criar uma rede de apoio para os pequenos negócios que você conhece? São pequenas atitudes que podem ajudar muito aquele amigo microempreendedor que está começando agora e precisando de apoio.

Divulgue o trabalho deles para outros amigos, família, colegas de trabalho e todo mundo. Sabe aquela oportunidade que ficou sabendo e acha a cara daquele amigo ou amiga que tem um projeto legal? Pois indique, fale sobre a proposta.

Siga, interaja, comente e curta nas redes sociais. Pode parecer uma coisa bem simples, mas é muito importante para quem tem um negócio.

Elogie. Mostre o quanto gostou, dê feedback sobre o produto. Se precisar, seja aquela pessoa que faz críticas construtivas para melhorar o negócio do seu amigo. Compareça aos eventos, coquetéis e leve outras pessoas. Estar presente, encorajando o crescimento de um empreendedor é sensacional e vai fazer elevar o potencial dele.

Sempre que puder, compre e consuma o produto. Ative a sua rede da prosperidade. Seja a pessoa que seu amigo vai lembrar, quando estiver lá no topo, como um dos que mais ajudou a alavancar o negócio.

Você já parou por um minuto para pensar sobre a importância de prestigiarmos o trabalho e o talento dos nossos amigos? Indicar o bom trabalho executado por amigos e conhecidos, além de fazer o bem e fortalecer a amizade, permite que a nossa rede da prosperidade gire e multiplique cada vez mais.