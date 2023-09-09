Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Você conhece o trabalho de um mentor?

Um bom mentor é aquele que dá suporte e encorajamento para que a outra pessoa gerencie seu próprio aprendizado, utilize o seu potencial e desenvolva as suas habilidades

Públicado em 

09 set 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

escritório de trabalho
Um bom mentor é aquele que dá suporte e encorajamento para que a outra pessoa gerencie seu próprio aprendizado Crédito: Shutterstock
Você sabe realmente qual a função de um mentor em sua vida? Estava refletindo sobre isso e resolvi compartilhar. Um bom mentor é aquele que dá suporte e encorajamento para que a outra pessoa gerencie seu próprio aprendizado, utilize o seu potencial, desenvolva suas habilidades, aprimore sua performance e se torne melhor como pessoa e profissional.
Um mentor pode também acompanhar o processo de desenvolvimento de um projeto profissional utilizando a sua experiência. Ele já viveu, conhece o caminho ou pelo menos tem uma visão mais ampla e ponderada para uma análise sensata e percorre a “estrada” proporcionando confiança ao caminhante.
Compreender a experiência de vida da pessoa e a sua bagagem emocional é de extrema importância para o mentor descobrir as causas do que está dando errado. O segredo é saber fazer as perguntas certas e estar atento às respostas.
Podemos contar com um mentor desde para ajudar em demandas emocionais quanto para fortalecer a autoestima, na fase de rupturas e separações até no desenvolvimento de projetos, organização de eventos e estratégias bem feitas para que o produto consiga se comunicar de maneira assertiva.
Valorize e procure mentores para a sua vida. Afinal, “aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe."
Até a próxima!

Veja Também

Intuição ou sexto sentido? Fique atento aos sinais

A rotina traz benefícios para a vida. Mude o seu modo de pensar

Fale baixo ao celular: veja algumas dicas para o uso do telefone

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados