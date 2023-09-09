Você conhece o trabalho de um mentor?

Um bom mentor é aquele que dá suporte e encorajamento para que a outra pessoa gerencie seu próprio aprendizado Crédito: Shutterstock

Você sabe realmente qual a função de um mentor em sua vida? Estava refletindo sobre isso e resolvi compartilhar. Um bom mentor é aquele que dá suporte e encorajamento para que a outra pessoa gerencie seu próprio aprendizado, utilize o seu potencial, desenvolva suas habilidades, aprimore sua performance e se torne melhor como pessoa e profissional.

Um mentor pode também acompanhar o processo de desenvolvimento de um projeto profissional utilizando a sua experiência. Ele já viveu, conhece o caminho ou pelo menos tem uma visão mais ampla e ponderada para uma análise sensata e percorre a “estrada” proporcionando confiança ao caminhante.

Compreender a experiência de vida da pessoa e a sua bagagem emocional é de extrema importância para o mentor descobrir as causas do que está dando errado. O segredo é saber fazer as perguntas certas e estar atento às respostas.

Podemos contar com um mentor desde para ajudar em demandas emocionais quanto para fortalecer a autoestima, na fase de rupturas e separações até no desenvolvimento de projetos, organização de eventos e estratégias bem feitas para que o produto consiga se comunicar de maneira assertiva.

Valorize e procure mentores para a sua vida. Afinal, “aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe."