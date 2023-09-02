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Cotidiano

Intuição ou sexto sentido? Fique atento aos sinais

O nosso corpo sente mesmo quando a gente não sabe explicar o que é. Uns chamam de intuição, outros, de sexto sentido

Públicado em 

02 set 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Intuição
O nosso corpo sente mesmo quando a gente não sabe explicar o que é. Uns chamam de intuição, outros, de sexto sentido Crédito: Shutterstock
Sabe aquela sensação de “tem algo de errado aqui, mas eu não sei explicar?". Pois bem, confie nisso. O nosso corpo sente mesmo quando a gente não sabe explicar o que é. Uns chamam de intuição, outros, de sexto sentido.
Mas, percebam, o desconforto é um convite para a evolução. A partir dele, você pode realizar uma mudança importante para o seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida familiar ou espiritual.
Confie em sua intuição. Preste atenção naquela sensação de que você já conhece o desfecho de algo que ainda não aconteceu. Claro que, como ser humano racional, você sempre vai levar em consideração os fatos concretos que tem em mãos.
Contudo, quando sua intuição é bem desenvolvida, ela pode ser uma excelente ferramenta para ajudar você em seus caminhos. Por exemplo, você consegue prever a reação das pessoas? Você consegue escolher as pessoas certas para a sua equipe? Claro que você vai analisar fatores mais palpáveis como o currículo e o desempenho de uma pessoa antes de tomar essa decisão; porém, se você costuma ter mais sucesso que seus colegas nessa tarefa, talvez suas “antenas” sejam mais sensíveis.
Mas, cuidado com a ansiedade. Nem todos os sinais têm potencial de serem um real motivo de algo, por exemplo, uma doença. Faça os exames, mas não entre em paranoias. Os sinais vêm para prestarmos atenção. Com eles, podemos prever situações de perigo.
A sensação de "não aguento mais" é o sinal de que você precisa dar o primeiro passo para sair de onde está e botar sua vida para evoluir. Se não sabe para onde ir, vá em qualquer direção até descobrir aonde quer chegar. Mas, saia do lugar. Bora aprender coisas novas, conhecer outras pessoas, lugares e criar oportunidades. Tem uma vida linda te esperando logo ali.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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