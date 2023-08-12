Escuta ativa: você presta atenção na conversa e é um bom ouvinte?

Escuta ativa é quando um indivíduo mantém um diálogo com o outro, prestando total atenção e se interessando pelo assunto Crédito: Shutterstock

Nem sempre precisamos falar. Muitas vezes o outro precisa falar e se tivermos o privilégio de sermos escolhidos para ouvir um desabafo, devemos nos sentir merecedores e felizes por tal escolha. Sem julgamentos, conselhos ou soluções “mágicas”.

Simplesmente deixar o celular de lado, no silencioso, ouvir atentamente e dizer: eu te vejo, a sua dor é legítima. E por fim fazer uma pergunta do tipo: como posso te ajudar? Que conselho você daria se alguém lhe contasse essa história?

Quando sentir que alguém próximo não está bem aproxime-se e diga: hoje eu só queria ouvir "eu te procurei pra saber se você está bem".

Essa é a escuta ativa. Um termo utilizado na comunicação para se referir ao ato de ouvir com atenção e interesse. Em outras palavras, escuta ativa é quando um indivíduo mantém um diálogo com o outro, prestando total atenção e se interessando pelo assunto.

Já dizia Paulo Coelho: “quem não sabe ouvir não escuta os conselhos que a vida nos dá”. Pense nisso.