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Cotidiano

Escuta ativa: você presta atenção na conversa e é um bom ouvinte?

Em outras palavras, escuta ativa é quando um indivíduo mantém um diálogo com o outro, prestando total atenção e se interessando pelo assunto

Públicado em 

12 ago 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

amigos conversando
Escuta ativa é quando um indivíduo mantém um diálogo com o outro, prestando total atenção e se interessando pelo assunto Crédito: Shutterstock
Nem sempre precisamos falar. Muitas vezes o outro precisa falar e se tivermos o privilégio de sermos escolhidos para ouvir um desabafo, devemos nos sentir merecedores e felizes por tal escolha. Sem julgamentos, conselhos ou soluções “mágicas”.
Simplesmente deixar o celular de lado, no silencioso, ouvir atentamente e dizer: eu te vejo, a sua dor é legítima. E por fim fazer uma pergunta do tipo: como posso te ajudar? Que conselho você daria se alguém lhe contasse essa história?
Quando sentir que alguém próximo não está bem aproxime-se e diga: hoje eu só queria ouvir "eu te procurei pra saber se você está bem".
Essa é a escuta ativa. Um termo utilizado na comunicação para se referir ao ato de ouvir com atenção e interesse. Em outras palavras, escuta ativa é quando um indivíduo mantém um diálogo com o outro, prestando total atenção e se interessando pelo assunto.
Já dizia Paulo Coelho: “quem não sabe ouvir não escuta os conselhos que a vida nos dá”. Pense nisso.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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