Saúde mental sem preconceito

Cuide da sua mente, preste atenção aos sinais. Temos hoje muitas possibilidades de vivermos uma vida com mais qualidade Crédito: Personare

Outro dia vivi uma situação em que percebi que, para algumas pessoas, a terapia ainda é vista com preconceito. Outras são capazes de pensar que é frescura ou dinheiro jogado fora. Gente, quanta ignorância!

Por que um tratamento reconhecido cientificamente é tratado como algo só para quem tem problemas sérios? O primeiro preconceito sobre a psicoterapia é a percepção de que esse tipo de tratamento é só para pessoas com algum problema mental.

Quero acreditar que essa impressão vem diminuindo com o passar das gerações e fico pensando sobre essa divisão ilusória que separa a saúde mental da física. Queridos, essa divisão nunca existiu! Saúde é saúde por inteiro.

Cuide da sua mente, preste atenção aos sinais. Temos hoje muitas possibilidades de vivermos uma vida com mais qualidade.

Muitas vezes as pessoas não fazem terapia porque acham que algo tem que estar muito errado para procurarem ajuda ou porque têm vergonha, mas é muito importante que reconheçam que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física.

Se você não hesita em marcar um médico quando não está se sentindo bem, não deveria hesitar em marcar um terapeuta ou um psiquiatra se algo parece desconfortável emocionalmente.

Para a maioria, falta a percepção de que pontos mal resolvidos no passado podem influenciar em questões atuais. Há também o desconforto que as pessoas sentem em lidar com traumas e o medo de parecer vulnerável ou mesmo fraco.

Outro ponto relevante dentro desse preconceito é o valor gasto quando se procura esse tipo de tratamento de forma particular. É claro que tudo depende daquilo que a pessoa considera um valor alto ou não.

Mas como muitas pessoas não dão tanta importância ao cuidado com a saúde mental, a percepção de custo-benefício não parece boa.

É importante ressaltar que a ajuda psicológica é muito diferente de um desabafo com amigos, pois o psicólogo trabalhará pontos de forma imparcial e tentará, aos poucos, apresentar soluções para os problemas. Experimente.