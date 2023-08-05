Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Saúde mental sem preconceito

Cuide da sua mente, preste atenção aos sinais. Temos hoje muitas possibilidades de vivermos uma vida com mais qualidade

Públicado em 

05 ago 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Dicas para manter a saúde mental durante as eleições
Cuide da sua mente, preste atenção aos sinais. Temos hoje muitas possibilidades de vivermos uma vida com mais qualidade Crédito: Personare
Outro dia vivi uma situação em que percebi que, para algumas pessoas, a terapia ainda é vista com preconceito. Outras são capazes de pensar que é frescura ou dinheiro jogado fora. Gente, quanta ignorância!
Por que um tratamento reconhecido cientificamente é tratado como algo só para quem tem problemas sérios? O primeiro preconceito sobre a psicoterapia é a percepção de que esse tipo de tratamento é só para pessoas com algum problema mental.
Quero acreditar que essa impressão vem diminuindo com o passar das gerações e fico pensando sobre essa divisão ilusória que separa a saúde mental da física. Queridos, essa divisão nunca existiu! Saúde é saúde por inteiro.
Cuide da sua mente, preste atenção aos sinais. Temos hoje muitas possibilidades de vivermos uma vida com mais qualidade.
Muitas vezes as pessoas não fazem terapia porque acham que algo tem que estar muito errado para procurarem ajuda ou porque têm vergonha, mas é muito importante que reconheçam que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física.
Se você não hesita em marcar um médico quando não está se sentindo bem, não deveria hesitar em marcar um terapeuta ou um psiquiatra se algo parece desconfortável emocionalmente.
Para a maioria, falta a percepção de que pontos mal resolvidos no passado podem influenciar em questões atuais. Há também o desconforto que as pessoas sentem em lidar com traumas e o medo de parecer vulnerável ou mesmo fraco.
Outro ponto relevante dentro desse preconceito é o valor gasto quando se procura esse tipo de tratamento de forma particular. É claro que tudo depende daquilo que a pessoa considera um valor alto ou não.
Mas como muitas pessoas não dão tanta importância ao cuidado com a saúde mental, a percepção de custo-benefício não parece boa.
É importante ressaltar que a ajuda psicológica é muito diferente de um desabafo com amigos, pois o psicólogo trabalhará pontos de forma imparcial e tentará, aos poucos, apresentar soluções para os problemas. Experimente.
Até a próxima!

Veja Também

Não faça encomendas a quem vai viajar

Entenda a importância da gente se arriscar e ir atrás dos sonhos

A necessidade de sermos múltiplos e desenvolver várias habilidades

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Imagem de destaque
Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Imagem de destaque
Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados