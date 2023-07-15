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Cotidiano

A necessidade de sermos múltiplos e desenvolver várias habilidades

Os funcionários mais preparados conseguem mais oportunidades, além de se qualificarem para novos desafios.

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 08:00

Publicado em 

15 jul 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Reunião de trabalho
Os funcionários mais preparados conseguem mais oportunidades, além de se qualificarem para novos desafios. Crédito: Pixabay
Outro dia estava analisando sobre a intensa transformação das profissões e fiquei pensando sobre a necessidade de sermos múltiplos e desenvolver nossas várias habilidades.
Já pensou sobre isso? Não seja um “mágico de um truque só”. Quantas empresas líderes de mercado e que depois foram à falência? Ou então um profissional que era muito reconhecido em sua área mas que hoje ninguém ouve falar?
O mundo muda a cada dia e em uma velocidade acelerada. Claro, você não precisa correr freneticamente mas, ao ter a possibilidade de viver tantas transformações, é conveniente se modernizar.
Por causa da grande competição no mercado de trabalho, a atualização constante de um profissional garante que ele tenha um diferencial e se destaque entre os concorrentes. Os funcionários mais preparados conseguem mais oportunidades, além de se qualificarem para novos desafios.
As profissões estão mudando e se modernizando e as pessoas devem se permitir entrar nesse processo. Perceba, a informação não será perdida, já que conhecimento não se perde nem se tira, mas ela pode não ter o mesmo valor amanhã. Por isso, a importância de se atualizar.
Muitas vezes, a falta de visão sobre a importância do novo é o grande concorrente das empresas e dos profissionais que deixam de prosperar. Como já diz a famosa música de Belchior “Como os nossos pais”, eternizada na voz de Elis Regina “mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem”. Deixa vir, receba-o de braços abertos e esteja preparado para aprender cada vez mais.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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