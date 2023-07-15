A necessidade de sermos múltiplos e desenvolver várias habilidades

Os funcionários mais preparados conseguem mais oportunidades, além de se qualificarem para novos desafios. Crédito: Pixabay

Outro dia estava analisando sobre a intensa transformação das profissões e fiquei pensando sobre a necessidade de sermos múltiplos e desenvolver nossas várias habilidades.

Já pensou sobre isso? Não seja um “mágico de um truque só”. Quantas empresas líderes de mercado e que depois foram à falência? Ou então um profissional que era muito reconhecido em sua área mas que hoje ninguém ouve falar?

O mundo muda a cada dia e em uma velocidade acelerada. Claro, você não precisa correr freneticamente mas, ao ter a possibilidade de viver tantas transformações, é conveniente se modernizar.

Por causa da grande competição no mercado de trabalho, a atualização constante de um profissional garante que ele tenha um diferencial e se destaque entre os concorrentes. Os funcionários mais preparados conseguem mais oportunidades, além de se qualificarem para novos desafios.

As profissões estão mudando e se modernizando e as pessoas devem se permitir entrar nesse processo. Perceba, a informação não será perdida, já que conhecimento não se perde nem se tira, mas ela pode não ter o mesmo valor amanhã. Por isso, a importância de se atualizar.

Muitas vezes, a falta de visão sobre a importância do novo é o grande concorrente das empresas e dos profissionais que deixam de prosperar. Como já diz a famosa música de Belchior “Como os nossos pais”, eternizada na voz de Elis Regina “mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem”. Deixa vir, receba-o de braços abertos e esteja preparado para aprender cada vez mais.