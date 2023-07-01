A deselegância dos haters

Se você não concorda com a opinião de alguém, simplesmente, passe adiante, siga para o próximo post Crédito: Shutterstock

Todos sabemos que a internet é terra de ninguém e, ao mesmo tempo, de todos. E nesse “todos” encontramos, infelizmente, muitos haters. Observo diariamente centenas mensagens carregadas de raiva e até mesmo ódio gratuito. Esses são os haters.

Você sabe o que é hater? Hater é uma palavra de origem inglesa e que significa "os que odeiam" ou "odiadores" na tradução literal para a língua portuguesa. O termo hater é bastante utilizado na internet para classificar pessoas que praticam "bullying virtual", ou seja, provocações e acusações pelo simples “prazer” de agredir o outro.

Queridos, convenhamos, se não for para acrescentar, prefira o silêncio. Você é inteiramente livre para discordar, porém, dentro de uma lógica de respeito a outra pessoa. Se você não concorda com a opinião de alguém, simplesmente, passe adiante, siga para o próximo post e trilhe o seu caminho sem deixar rastros negativos.

Mas, se o comentário for de incentivo, reflexão ou um ponto de vista que contribua com a postagem, ok. Participe. Interaja de forma positiva e elegante. Se não, siga a sua vida! Mas, saiba de duas coisas importantes: independente do que você faça, os haters virão. E se você não fizer nada, virão também e lhe chamarão de “preguiçoso” ou “desocupado”, enfim.

Entenda que haters são pessoas frustradas na vida e que se incomodam com o simples fato de outras pessoas estarem tentando mudar. Só pelo fato de estarem tentando, já gera uma revolta nessas pessoas pobres de espírito. Imagine quando você começa a ser bem sucedida e a ter sucesso!

Como lidar com isso? Apenas deixe passar e não leve para o lado pessoal. Não é culpa sua a existência dos haters. Eles, inclusive, sempre existiram. O que eles tem “a favor” é a camuflagem que a tela e o teclado lhes dão. Porque se o confronto fosse pessoalmente, cara a cara, com certeza as ofensas seriam repensadas.