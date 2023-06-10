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Cotidiano

Aprender a dizer o que sente é saúde

Você deve aprender a expressar seus sentimentos com assertividade

Públicado em 

10 jun 2023 às 07:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulheres conversando
É importante aprender a expressar seus sentimentos com assertividade Crédito: Shutterstock
Dizer o que você sente, hoje em dia, é uma questão de saúde, um hábito a adquirir. Porque se algo o indigna e irrita, não há motivo para ocultá-lo.
Você deve aprender a expressar seus sentimentos com assertividade. Mas, eu sei que isso não é fácil. Muitas dúvidas chegam à mente, como: por onde começar?
Todos temos a capacidade de falar da série de televisão que estamos acompanhando. Também é fácil descrever comportamentos de outras pessoas. No entanto, aprofundar-se no seu próprio estado de humor e traduzir em palavras o que está dentro de você é muito mais difícil. Já reparou?
Poderíamos dizer que é quase como aprender um novo idioma. O desabafo e a expressão emocional se transformam em algo realmente curador.
No entanto, como fazer isso? E mais do que isso… com quem fazê-lo? Há quem nos invalide enquanto outros, por outro lado, são como as rodas de um moinho: facilitadores do movimento emocional e da liberação da angústia.
Lembre-se: o seu estado de humor é seu e não se pode esperar que outras pessoas solucionem os seus problemas, ou jogar sobre os outros a obrigação de fazer você se sentir melhor. Essa tarefa é só sua.
Daqueles que o rodeiam, você pode esperar apoio, compreensão e proximidade. Por isso, é importante selecionar com inteligência as pessoas com quem você compartilha o que sente, o que o machuca e preocupa.
Evite aqueles que são rápidos para julgar, que subestimam os seus sentimentos e que oferecem receitas rápidas e genéricas.
Eu sou suspeita em indicar uma boa terapia, pois eu adoro e me ajudou muito. Todos os caminhos para o autoconhecimento são bem-vindos. Qual você vai escolher para ajudar você a se expressar melhor?
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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