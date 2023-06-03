Inveja: saiba como lidar e se libertar

A inveja é um sentimento com o qual todos convivem em algum momento de nossas vidas. Trata-se de um desejo de possuir o que ao outro pertence, portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade alheia.
Filmes, novelas e livros retratam há anos e anos a inveja por meio de seus personagens. Alguns muito famosos são Iago, de “Otelo, o Mouro de Veneza”, de Shakespeare e a bruxa da Branca de Neve. Recolhi algumas dicas para lidar com pessoas invejosas.
DICAS PARA LIDAR COM INVEJOSOS
- Tente conversar: antes de tomar qualquer medida, que tal tentar conversar com a pessoa que demonstra inveja de você? Um papo leve e sincero pode ser a solução caso a inveja seja consequência de uma autoestima baixa, por exemplo. Quem sabe ela se sente acolhida e repensa suas atitudes ao perceber que está com uma atitude nociva.
- Não fale sobre a sua vida pessoal e profissional: os invejosos costumam gostar de ouvir sobre a vida alheia apenas para terem a oportunidade de se demonstrarem superiores. São competitivos e não admitem ficar para trás, portanto, evite falar sobre suas conquistas, desejos e realizações.
- Sinalize a situação para os seus gestores: caso a pessoa invejosa esteja no ambiente de trabalho e você seja obrigado a conviver com ela todos os dias, tome cuidado. Se a inveja estiver passando dos limites, sinalize os seus gestores de forma madura e consciente sobre o que está acontecendo.
- Não mude quem você é: a pessoa invejosa é quem precisa resolver as suas questões e não o alvo da inveja. Se em algum momento você já sentiu culpa ou pensou em mudar quem é por conta do invejoso, liberte-se e busque outras maneiras de amenizar a situação.
Até a próxima!