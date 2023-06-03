Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Inveja: saiba como lidar e se libertar

Trata-se de um desejo de possuir o que ao outro pertence, portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade alheia.

Públicado em 

03 jun 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Inveja: saiba como lidar
Trata-se de um desejo de possuir o que ao outro pertence, portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade alheia. Crédito: Shutterstock
A inveja é um sentimento com o qual todos convivem em algum momento de nossas vidas. Trata-se de um desejo de possuir o que ao outro pertence, portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade alheia.
Filmes, novelas e livros retratam há anos e anos a inveja por meio de seus personagens. Alguns muito famosos são Iago, de “Otelo, o Mouro de Veneza”, de Shakespeare e a bruxa da Branca de Neve. Recolhi algumas dicas para lidar com pessoas invejosas.

DICAS PARA LIDAR COM INVEJOSOS

  • Tente conversar: antes de tomar qualquer medida, que tal tentar conversar com a pessoa que demonstra inveja de você? Um papo leve e sincero pode ser a solução caso a inveja seja consequência de uma autoestima baixa, por exemplo. Quem sabe ela se sente acolhida e repensa suas atitudes ao perceber que está com uma atitude nociva.

  • Não fale sobre a sua vida pessoal e profissional: os invejosos costumam gostar de ouvir sobre a vida alheia apenas para terem a oportunidade de se demonstrarem superiores. São competitivos e não admitem ficar para trás, portanto, evite falar sobre suas conquistas, desejos e realizações.

  • Sinalize a situação para os seus gestores: caso a pessoa invejosa esteja no ambiente de trabalho e você seja obrigado a conviver com ela todos os dias, tome cuidado. Se a inveja estiver passando dos limites, sinalize os seus gestores de forma madura e consciente sobre o que está acontecendo.

  • Não mude quem você é: a pessoa invejosa é quem precisa resolver as suas questões e não o alvo da inveja. Se em algum momento você já sentiu culpa ou pensou em mudar quem é por conta do invejoso, liberte-se e busque outras maneiras de amenizar a situação.
Até a próxima!

Veja Também

O uso descontrolado da tecnologia pode prejudicar a vida real

Como encontrar a sua elegância?

Dicas para viver bem que encontramos na Bíblia

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Iphan autoriza retomada de parte da revitalização de ruas no Centro de Vitória
Imagem de destaque
Homem é preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais em Linhares
Imagem de destaque
Qual o melhor laser para sua pele? Entenda as diferenças entre as tecnologias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados