Inveja: saiba como lidar e se libertar

Trata-se de um desejo de possuir o que ao outro pertence, portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade alheia. Crédito: Shutterstock

A inveja é um sentimento com o qual todos convivem em algum momento de nossas vidas. Trata-se de um desejo de possuir o que ao outro pertence, portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade alheia.

Filmes, novelas e livros retratam há anos e anos a inveja por meio de seus personagens. Alguns muito famosos são Iago, de “Otelo, o Mouro de Veneza”, de Shakespeare e a bruxa da Branca de Neve. Recolhi algumas dicas para lidar com pessoas invejosas.

DICAS PARA LIDAR COM INVEJOSOS

Tente conversar: antes de tomar qualquer medida, que tal tentar conversar com a pessoa que demonstra inveja de você? Um papo leve e sincero pode ser a solução caso a inveja seja consequência de uma autoestima baixa, por exemplo. Quem sabe ela se sente acolhida e repensa suas atitudes ao perceber que está com uma atitude nociva.





antes de tomar qualquer medida, que tal tentar conversar com a pessoa que demonstra inveja de você? Um papo leve e sincero pode ser a solução caso a inveja seja consequência de uma autoestima baixa, por exemplo. Quem sabe ela se sente acolhida e repensa suas atitudes ao perceber que está com uma atitude nociva. Não fale sobre a sua vida pessoal e profissional: os invejosos costumam gostar de ouvir sobre a vida alheia apenas para terem a oportunidade de se demonstrarem superiores. São competitivos e não admitem ficar para trás, portanto, evite falar sobre suas conquistas, desejos e realizações.





os invejosos costumam gostar de ouvir sobre a vida alheia apenas para terem a oportunidade de se demonstrarem superiores. São competitivos e não admitem ficar para trás, portanto, evite falar sobre suas conquistas, desejos e realizações. Sinalize a situação para os seus gestores: caso a pessoa invejosa esteja no ambiente de trabalho e você seja obrigado a conviver com ela todos os dias, tome cuidado. Se a inveja estiver passando dos limites, sinalize os seus gestores de forma madura e consciente sobre o que está acontecendo.





caso a pessoa invejosa esteja no ambiente de trabalho e você seja obrigado a conviver com ela todos os dias, tome cuidado. Se a inveja estiver passando dos limites, sinalize os seus gestores de forma madura e consciente sobre o que está acontecendo. Não mude quem você é: a pessoa invejosa é quem precisa resolver as suas questões e não o alvo da inveja. Se em algum momento você já sentiu culpa ou pensou em mudar quem é por conta do invejoso, liberte-se e busque outras maneiras de amenizar a situação.

