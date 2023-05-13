Dicas para viver bem que encontramos na Bíblia

Quero deixar uma sugestão de caminho para a sua postura na vida: mantenha a alegria no seu rosto Crédito: Shutterstock

Independente de religião esse é um livro de filosofia.

Jesus foi um mestre nas relações humanas. Além do exemplo que deu com suas atitudes, Ele ainda se preocupou em ensinar aos homens a terem boas relações entre eles.

Por isso, costumo dizer que a Bíblia pode ser uma importante referência para nós. Ela é uma obra reconhecida mundialmente como um livro de filosofia de vida e isso vai além da religião. Independente da religião, a Bíblia é um livro repleto de insights incríveis para as nossas relações com as pessoas.

Em grande parte, Jesus empregou seu tempo a conversar com indivíduos, ou com aquele seu grupo de discípulos ou alunos. E sempre com ânimo! Portanto quero deixar uma sugestão de caminho para a sua postura na vida: mantenha a alegria no seu rosto.

Ao encontrar uma pessoa, seja agradável, tenha bom ânimo, serenidade, acolha essa pessoa. Não jogue no outro as suas mágoas. Isso fazemos apenas com amigos mais íntimos em tom de desabafo e em momentos propícios. Os problemas (mesmo sendo nossos), eles não precisam estampar o nosso rosto.

A Bíblia mostra que o apóstolo Paulo também passou por sofrimentos e necessidades e ficava desanimado. Mas as mensagens de Jesus o sensibilizou tanto que ele, na mais pura fé, acreditou que podia suportar todas essas coisas e sair vitorioso. Acreditar. Recomeçar.

Os obstáculos que encontramos na vida, devem servir de aprendizado. Não devemos nos lamentar, nos vitimizar, mas, sim enxergar na dificuldade uma ponte para nos tornarmos mais fortes, sábios e crescendo a cada dia mais. Seguindo o caminho do nosso desenvolvimento pessoal. Seja a pessoa que você gostaria de ter por perto.

Como em Romanos 15:13, o Senhor é conhecido como ‘o Deus da esperança'. Além disso, aprendemos, com esse versículo, que é por meio da alegria e paz que a nossa esperança em Deus é transbordada.

Devemos amar o próximo como a nós mesmos. O amor equilibrado a nós mesmos é a medida para o amor ao próximo. Amar o próximo é abrir o coração e praticar as obras de misericórdia: ouvir a quem precisa, dar o seu ombro amigo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, cuidar dos enfermos.

Então, para mim, ser cristão é isso: cuidar das relações humanas a partir do seu auto conhecimento. Essa é a oração. A mais bela oração.