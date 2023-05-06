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Cotidiano

Saia da escassez com a gentileza

O conceito de gentileza está relacionado à coragem e força e pode transformar a vida das pessoas em muitos aspectos, inclusive no profissional

Públicado em 

06 mai 2023 às 07:01
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

gentileza
O conceito de gentileza está relacionado à coragem e força e pode transformar a vida das pessoas em muitos aspectos, inclusive no profissional Crédito: Shutterstock
Em um mundo tão cheio de desafios e competitividade, ser gentil se torna cada vez mais um diferencial. E se antes essa habilidade era frequentemente relacionada à fragilidade, hoje, é diferente.
O conceito de gentileza está relacionado à coragem e força e pode transformar a vida das pessoas em muitos aspectos, inclusive no profissional. Como dizia o poeta Renato Russo, “ter bondade é ter coragem”.
Por exemplo, criar um ambiente gentil e acolhedor é um dos principais segredos para atrair e fidelizar o seu público. Tudo começa quando você é gentil e bondoso com os seus funcionários.
Nós, gestores de uma empresa ou de uma família, precisamos entender que o exemplo é o principal pilar dos valores de uma instituição. É ele que vai construir e solidificar o “clima” da organização. Dê o exemplo, tome a iniciativa.
Se você quer que o seu negócio seja atrativo para o seu público externo, comece a ser gentil e demonstrar real interesse pelo seu público interno, seus colaboradores.
Depois, com os clientes, estimule a sua equipe a praticar a gentileza. A iniciativa pode começar com algo simples como um: “Seja bem-vindo. Que bom que você veio. Estamos felizes com a sua presença”.
Este é o caminho da prosperidade. Fazer girar a roda da educação e da gentileza em seu ambiente íntimo e profissional. Saia da escassez com a gentileza e aplique-a em todas as situações da sua vida.
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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