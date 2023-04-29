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Cotidiano

Nas relações não seja uma pessoa chata

Quem quer demonstrar, sempre, grande conhecimento sobre todos os assuntos, acaba tornando-se pesado, cansativo… o famoso chato

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 08:00

Publicado em 

29 abr 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

pessoa chata
Quem quer demonstrar, sempre, grande conhecimento sobre todos os assuntos, acaba tornando-se pesado, cansativo… o famoso chato Crédito: Shutterstock
Trago uma reflexão que tive de experiência própria em uma mesa de bar com amigos e alguns conhecidos. Uma pessoa insistia em aprofundar um assunto quando, naquele momento, todos estavam a fim de jogar conversa fora e falar amenidades para relaxar após um dia tenso de trabalho.
E o pior, a pessoa queria discutir e impor a sua opinião. Tem coisa mais chata, gente? Enquanto o ouvia eu me lembrava de um texto do zen budismo: “Se o adversário é inferior a ti, por que brigar; Se o adversário é superior a ti, por que brigar; Se o adversário é igual a ti, compreenderá o que tu compreendes; então… não precisará haver luta”.
Precisamos incluir mais leveza nos nossos dias. Muitas vezes, acredito que a verdade significa nem “eu” nem “você”. Aqueles que estão realmente na busca permitem que a verdade vença a ambos, enquanto que os competidores esperam que a vitória pertença apenas a si mesmos, não aos outros.
Quem quer demonstrar, sempre, grande conhecimento sobre todos os assuntos, acaba tornando-se pesado, cansativo… o famoso chato. Não seja essa pessoa. Seja leve e harmônico em suas relações.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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