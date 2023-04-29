Nas relações não seja uma pessoa chata

Quem quer demonstrar, sempre, grande conhecimento sobre todos os assuntos, acaba tornando-se pesado, cansativo… o famoso chato Crédito: Shutterstock

Trago uma reflexão que tive de experiência própria em uma mesa de bar com amigos e alguns conhecidos. Uma pessoa insistia em aprofundar um assunto quando, naquele momento, todos estavam a fim de jogar conversa fora e falar amenidades para relaxar após um dia tenso de trabalho.

E o pior, a pessoa queria discutir e impor a sua opinião. Tem coisa mais chata, gente? Enquanto o ouvia eu me lembrava de um texto do zen budismo: “Se o adversário é inferior a ti, por que brigar; Se o adversário é superior a ti, por que brigar; Se o adversário é igual a ti, compreenderá o que tu compreendes; então… não precisará haver luta”.

Precisamos incluir mais leveza nos nossos dias. Muitas vezes, acredito que a verdade significa nem “eu” nem “você”. Aqueles que estão realmente na busca permitem que a verdade vença a ambos, enquanto que os competidores esperam que a vitória pertença apenas a si mesmos, não aos outros.

Quem quer demonstrar, sempre, grande conhecimento sobre todos os assuntos, acaba tornando-se pesado, cansativo… o famoso chato. Não seja essa pessoa. Seja leve e harmônico em suas relações.