A importância de olhar nos olhos das pessoas

Nossos olhos falam muito sobre nós e como nos comunicamos Crédito: Shutterstock

Quantas coisas transmite um olhar? Confiança, rejeição, felicidade, amor, tristeza. Há olhares que acalmam, transmitem calma, segurança. Outros são capazes de nos causar medo e desassossego.

Quando olhamos nos olhos das pessoas trazemos elas para nós, damos a elas um “certificado”: eu te vejo. E não há nada mais importante para o ser humano do que a certeza de estar sendo notado, percebido, validado. Estudos científicos mostram que o olhar da mãe para os filhos, por exemplo, faz a criança se sentir um ser humano, vivo. Sentir que “eu existo e estou aqui”.

Um bom dia acompanhado de um olhar é um desejo de um bom dia completo. Isso vale também na hora de agradecer ao garçom por uma bebida servida. Até nos momentos em que sentimos outras emoções como negar algo a algum pedinte na rua ou ter uma conversa difícil com alguém: o olho no olho é importante e sinal de respeito ao outro.

Entender todas essas pistas não verbais inscritas nos olhos das pessoas vai nos permitir intuir, por exemplo, a falsidade, a sinceridade ou a magia da atração. Percebo que estamos muito nas redes sociais e no celular e olhando pouco para os olhos das pessoas. Vejo muita selfie e pouco “olho no olho” do outro.

Olhar nos olhos da pessoa transmite seriedade e interesse no diálogo. Em uma entrevista de emprego, por exemplo, é importante sempre fixar o olhar nos olhos do entrevistador, mostrando, assim, todo seu comprometimento com a conversa.

Nossos olhos falam muito sobre nós e como nos comunicamos. No trabalho, por exemplo, através dos olhos, é possível transmitir firmeza ao orientar ou se demonstrar focado e confiante ao receber novas demandas. Esteja atento a isso e lembre-se de que os olhos “falam”. Cuide bem dessa dádiva que é ter a capacidade de olhar. Cuide bem das suas “janelas da alma”.