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Cotidiano

Saiba como viver o luto de pessoas vivas

Quando alguém que você ama sai da sua vida, e você não queria que isso acontecesse, você dá início ao processo de luto, com o sentimento de perda

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 08:02

Publicado em 

22 abr 2023 às 08:02
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Luto
Quando alguém que você ama sai da sua vida, e você não queria que isso acontecesse, você dá início ao processo de luto Crédito: Shutterstock
Costumamos falar do luto somente ligado à morte física de uma pessoa. Porém, quando alguém que você ama sai da sua vida, e você não queria que isso acontecesse, você dá início ao processo de luto, com o sentimento de perda.
Isso pode acontecer com uma pessoa em rompimentos amorosos, mas também com rompimentos de amizades, ou mesmo de laços familiares, ocasionados por uma briga, por exemplo.
Primeiramente, entenda que, se houve alguma separação entre você e a pessoa, algum sinal teve de que isso aconteceria. Ou seja, vocês não estavam sintonizados da maneira como você pensava que estivessem. Por isso, talvez, a separação tenha mesmo sido o melhor caminho.
Da mesma forma que, quando uma pessoa morre, temos que aprender a viver sem ela, isso ocorre quando você sofre a separação de uma pessoa viva. Não é porque vocês estão vivos que você deve ter esperança de isso, um dia, mudar. Até porque, uma reconciliação sempre é uma via de mão dupla.
Penso que quando uma pessoa é muito importante para nós, devemos tentar uma convivência saudável e civilizada. Tentar desfazer nós e construir laços. Mas isso nem sempre é possível…
Por isso, foque em você. Viva a sua realidade e os seus planos. Não se coloque de lado por ninguém.
Lembre-se que você é capaz de continuar, seja qual for a importância dessa pessoa na sua vida. A sua felicidade depende exclusivamente de você. Há pessoas que perdem pais e mães para a morte, e sobrevivem. Portanto, mesmo que você tenha que aprender a lidar com o luto dessas pessoas tão importantes, e que isso seja difícil, é possível. Lute por você!
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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