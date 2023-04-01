Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Não adie: enfrente as conversas difíceis

Não faça rodeios e vá direto ao ponto. Evite a ironia, indiretas ou qualquer outra postura que abra margem para mal-entendidos

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 08:00

Publicado em 

01 abr 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulheres conversando
Não faça rodeios e vá direto ao ponto. Evite a ironia, indiretas ou qualquer outra postura que abra margem para mal-entendidos Crédito: Freepik
Uma conversa difícil pode causar diversas sensações: medo, nervosismo e insegurança. Diante de todas essas emoções, uma reação natural do ser humano é adiar ao máximo esse momento e a tendência é sempre deixar para depois.
Só que, sejamos sinceros, se você acha que ter conversas desagradáveis é algo difícil, espere ver os resultados de não tê-las. Tudo pode piorar. O grande problema em adiar uma conversa importante é esperar que as emoções fiquem tão intensas e assim, corremos o risco de “despejarmos” tudo o que sentimos e pensamos de maneira agressiva.
Nesses termos, qualquer diálogo razoável não é possível, por isso, compartilho aqui alguns caminhos para iniciar uma conversa difícil: fale sempre na primeira pessoa. Ao invés de dizer “ você me magoou com essa atitude” experimente trocar por “ eu me senti magoado com essa atitude”. Ao falar na primeira pessoa, você evita que seu interlocutor assuma uma postura defensiva.
Não faça rodeios e vá direto ao ponto. Evite a ironia, indiretas ou qualquer outra postura que abra margem para mal-entendidos. Mas sempre com cautela para não ferir ou magoar a outra pessoa.
Entre na conversa com um objetivo claro. O que você deseja alcançar a partir desse diálogo? Essa conversa é conclusiva ou parte de um desejo de acertar as arestas? E para finalizar, saiba onde e quando ter essa conversa. Busque um lugar neutro para ambos.
Desejo uma boa conversa e um ótimo entendimento.
Até a próxima!

Veja Também

Você tem medo de quê?

Como organizar um evento de sucesso? Veja dicas para fazer a mágica acontecer

É preciso valorizar o relacionamento com a comunidade

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados