Não adie: enfrente as conversas difíceis

Não faça rodeios e vá direto ao ponto. Evite a ironia, indiretas ou qualquer outra postura que abra margem para mal-entendidos Crédito: Freepik

Uma conversa difícil pode causar diversas sensações: medo, nervosismo e insegurança. Diante de todas essas emoções, uma reação natural do ser humano é adiar ao máximo esse momento e a tendência é sempre deixar para depois.

Só que, sejamos sinceros, se você acha que ter conversas desagradáveis é algo difícil, espere ver os resultados de não tê-las. Tudo pode piorar. O grande problema em adiar uma conversa importante é esperar que as emoções fiquem tão intensas e assim, corremos o risco de “despejarmos” tudo o que sentimos e pensamos de maneira agressiva.

Nesses termos, qualquer diálogo razoável não é possível, por isso, compartilho aqui alguns caminhos para iniciar uma conversa difícil: fale sempre na primeira pessoa. Ao invés de dizer “ você me magoou com essa atitude” experimente trocar por “ eu me senti magoado com essa atitude”. Ao falar na primeira pessoa, você evita que seu interlocutor assuma uma postura defensiva.

Não faça rodeios e vá direto ao ponto. Evite a ironia, indiretas ou qualquer outra postura que abra margem para mal-entendidos. Mas sempre com cautela para não ferir ou magoar a outra pessoa.

Entre na conversa com um objetivo claro. O que você deseja alcançar a partir desse diálogo? Essa conversa é conclusiva ou parte de um desejo de acertar as arestas? E para finalizar, saiba onde e quando ter essa conversa. Busque um lugar neutro para ambos.

Desejo uma boa conversa e um ótimo entendimento.