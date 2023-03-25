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Cotidiano

Você tem medo de quê?

Ele é uma reação involuntária, natural e que, muitas vezes, nos salva dos perigos e nos permite viver de maneira mais cautelosa

Publicado em 25 de Março de 2023 às 08:00

Publicado em 

25 mar 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

medo
O medo é uma reação involuntária, natural e que, muitas vezes, nos salva dos perigos e nos permite viver de maneira mais cautelosa Crédito: Shutterstock
O medo não é sinal de fraqueza ou covardia. Ele é uma reação involuntária, natural e que, muitas vezes, nos salva dos perigos e nos permite viver de maneira mais cautelosa. O medo está associado ao instinto de sobrevivência que nos ajuda a pensar nos riscos e nas consequências.
Até aí, tudo bem. Os problemas começam quando o medo junto com a ansiedade nos paralisam a ponto de não conseguirmos sair do lugar. Isso pode impedir de termos iniciativas e darmos os passos na conquista de nossas metas.
Como distinguir o medo da ansiedade? O medo é quando sabemos a origem do sentimento. É o caso do medo de altura, medo de cachorro, medo de ser assaltado. Já a ansiedade, é uma sensação confusa em que não sabemos ao certo a origem. De onde vem esse medo, essa angústia e esse mal estar? Às vezes, são tantas coisas!
E pior são os sintomas intensos e prolongados que a ansiedade nos traz, como: palpitação cardíaca, suor excessivo, tonturas e até dores abdominais. É importante buscar ajuda quando percebemos que estamos muito ansiosos. E, em geral, o tratamento une três vertentes: análise psicológica, medicamentos e atividade física.
Para saber lidar com nossos medos e ansiedades, incluo também nesse trio acima: meditação (para dar um "reset" mente), usar com moderação as redes sociais (para viver o off-line com mais entrega) , desabilitar as notificações do celular (para focar na sua vida real), ler livros, saber dizer não e prestar atenção na sua respiração.
Me permite indicar mais um caminho? A música. Ela faz múltiplas conexões e é combustível para o cérebro funcionar. Quando você ouve música, o seu cérebro se integra melhor e cria mais imaginação e criatividade. Aumente o som e viva o seu momento com mais presença.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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