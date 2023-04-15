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Cotidiano

Ambiente tóxicos no trabalho? Fuja!

É possível identificar quando as condições estão ficando ruins e começar a traçar um plano para buscar experiências melhores para a sua vida profissional

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 12:02

Publicado em 

15 abr 2023 às 12:02
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Ambiente tóxicos no trabalho? Fuja!
Ambiente tóxicos no trabalho? Fuja! Crédito: Freepik
Tenho conversado com amigas e percebido que vem aumentando o número de queixas em relação aos ambientes tóxicos de trabalho.
É impressionante como eles prejudicam o bem-estar dos funcionários, levando ao aumento de casos de ansiedade e depressão, estresse e esgotamento — e, consequentemente, à improdutividade.
Mas é possível identificar quando as condições estão ficando ruins e começar a traçar um plano para buscar experiências melhores para a sua vida profissional. Vamos aos 3 principais indícios:
Comunicação ruim: o “chefe” fala de qualquer forma (ou até grita), não é claro no objetivo que quer e exige perfeição na tarefa do funcionário. Esse tipo de comportamento é horrível, pois inibe o diálogo e a criatividade do colaborador.
Você sente um clima pesado e o sentimento de “não sou aceito, não estou no lugar certo”, quando, na verdade, você pode ser um excelente profissional, mas está vivendo em um ambiente tóxico que te coloca pra baixo.
Excesso de competitividade: incentivar a competitividade de forma exagerada dos funcionários é promover um ambiente tóxico. A cooperação mostra o real valor dos profissionais.
Cada um com suas competências e habilidades, todos trazem para o grupo a contribuição para o sucesso da empresa.
Bullying e fofocas: profissionais que almejam o sucesso devem combater as fofocas e o bullying. Para isso, precisam evitar fazer parte de grupos que alimentam esses comportamentos que podem gerar assédio moral e ferir a integridade do outro.
Identificou-se? Então comece a pensar no plano B. Como organizar a sua vida financeira e pessoal para sair deste sufoco? Sim, porque escolher ficar não é a melhor opção. Valorize-se. Pense na sua saúde. A vida segue seu fluxo e bons profissionais sempre terão bons espaços para crescer. Confie!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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