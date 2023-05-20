Como encontrar a sua elegância?

A pessoa elegante dá “bom dia”, um “muito obrigada” e trata bem quem presta serviços a ela, como garçons e vendedores Crédito: Shutterstock

Elegância não é moda, não é somente o que vestir, mas sim, ter um comportamento elegante. O comportamento elegante é um combinado bem feito entre empatia, discrição, simplicidade e educação. Muitas pessoas confundem elegância com arrogância, ostentação e grifes. Queridos, a elegância não tem nada a ver com isso.

Na linha do comportamento elegante, menos é mais. Um exemplo: eu adoro repetir roupa. Repetir roupa é um sinal de elegância. É um sinal de que você teve a coerência de comprar uma coisa tão boa e que não se desfaz com o tempo.

Elegância está longe de ser algo relacionado a classe social ou quanto dinheiro uma pessoa tem. Todo mundo na vida já conheceu gente rica e elegante, gente rica e grosseira, gente pobre elegante e gente pobre grosseira. Dinheiro diz o que você pode comprar, mas não limita sua postura.

A pessoa elegante dá “bom dia”, um “muito obrigada” e trata bem quem presta serviços a ela, como garçons e vendedores. Afinal, ela sabe que ninguém é melhor do que ninguém.

Ela sabe falar sobre diversos assuntos, como política e viagens. Ela lê, se informa sobre o cotidiano, aprende mais sobre seus hobbies e interesses e procura ser uma pessoa que tem conteúdo para conversar. Ela não tenta passar por cima de ninguém para subir na vida. Não cria fofocas no ambiente de trabalho, não tenta prejudicar a imagem de outros funcionários, não tenta palpitar onde não cabe sua opinião. Respeito faz parte de uma postura profissional e elegante.

A pessoa elegante respeita as diferenças e procura sempre aprender mais sobre as pessoas. É elegante ter noção de conceitos básicos para respeitar minorias, diferentes religiões, diferentes culturas. Comece por não fazer piadas com raça, orientação sexual, religião ou aspectos físicos das pessoas e tente cortar comentários desrespeitosos quando você perceber que alguém está fazendo isso.

Enquanto conversa com alguém, olhe nos olhos e não fique no celular o tempo todo.

Pratique o provérbio que diz: “A palavra é prata, mas o silêncio é ouro”. Saber a hora de ficar em silêncio e apenas ouvir e saber quando sua opinião não é necessária em uma situação é elegante, elegantíssimo.

Uma pessoa elegante sabe reconhecer seus erros, tenta consertá-los e não tem vergonha de pedir desculpas. Reconhecer as próprias falhas e fazer algo a respeito não é humilhação, é humildade e isso é elegante. Assim como evitar falar mal dos outros.

Por mais difícil que seja e muitas vezes sejamos tentados a fazer isso, é bom evitar. Falar mal dos outros mostra mais sobre o seu caráter do que sobre o deles. Se você não gosta de alguém, afaste-se em vez de ficar fofocando pelas costas. Como se vê, é possível praticar e desenvolver a elegância que há em nós. Tudo é treino. Qual desses você já praticou hoje?