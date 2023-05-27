O uso descontrolado da tecnologia pode prejudicar a vida real

Para algumas pessoas, a interação no mundo virtual pode causar uma dependência Crédito: Getty Images

Quem exercita o autoconhecimento sabe que todo excesso esconde uma falta. O mesmo comportamento se percebe com o uso da internet.

Venho acompanhando estudos sobre as consequências disso para a nossa mente e corpo e decidi compartilhar com vocês como forma se reflexão e alerta.

Para algumas pessoas, os "likes" e a interação no mundo virtual dispara a sensação de prazer no cérebro. Isso pode causar uma dependência e fazer com que a vida social "real" fique em segundo plano.

Esse isolamento pode ser o caminho para uma depressão, principalmente em pessoas que têm propensão à doença. Outro inimigo de quem prioriza as relações virtuais é a ansiedade, que é acentuada pelo costume de checar constantemente as notificações no celular.

O uso descontrolado da tecnologia também pode deixar a qualidade das relações empobrecida. A pessoa perde o foco, fica mais distraída, retém menos informações e pode ter uma diminuição da memória.

E as questões físicas? Quem vive digitando pode ter dores nos punhos, nas mãos e nos dedos. Outros incômodos são as dores no pescoço, nos ombros e nas costas. Ao manter a cabeça flexionada para baixo, na direção do queixo, você sobrecarrega a coluna cervical.

Só para ter ideia, quando o pescoço fica inclinado para baixo, o peso da cabeça passa de cerca de 5 kg para 27 kg, de acordo com a revista científica Surgical Technology International.

E o sono? Um dos obstáculos para uma boa noite de sono é a luz azul emitida pelas telas de dispositivos eletrônicos. Isso porque ela estimula o cérebro, o deixando mais ativo no momento em que deveria estar relaxado.

Por essas e outras questões, sugiro: reflita. Cuide-se.