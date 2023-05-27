Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

O uso descontrolado da tecnologia pode prejudicar a vida real

Para algumas pessoas, os "likes" e a interação no mundo virtual dispara a sensação de prazer no cérebro. Isso pode causar uma dependência e fazer com que a vida social "real" fique em segundo plano

Públicado em 

27 mai 2023 às 08:01
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

A simples distração de verificar o celular ou observar uma notificação pode trazer consequências negativas.
Para algumas pessoas, a interação no mundo virtual pode causar uma dependência Crédito: Getty Images
Quem exercita o autoconhecimento sabe que todo excesso esconde uma falta. O mesmo comportamento se percebe com o uso da internet.
Venho acompanhando estudos sobre as consequências disso para a nossa mente e corpo e decidi compartilhar com vocês como forma se reflexão e alerta.
Para algumas pessoas, os "likes" e a interação no mundo virtual dispara a sensação de prazer no cérebro. Isso pode causar uma dependência e fazer com que a vida social "real" fique em segundo plano.
Esse isolamento pode ser o caminho para uma depressão, principalmente em pessoas que têm propensão à doença. Outro inimigo de quem prioriza as relações virtuais é a ansiedade, que é acentuada pelo costume de checar constantemente as notificações no celular.
O uso descontrolado da tecnologia também pode deixar a qualidade das relações empobrecida. A pessoa perde o foco, fica mais distraída, retém menos informações e pode ter uma diminuição da memória.
E as questões físicas? Quem vive digitando pode ter dores nos punhos, nas mãos e nos dedos. Outros incômodos são as dores no pescoço, nos ombros e nas costas. Ao manter a cabeça flexionada para baixo, na direção do queixo, você sobrecarrega a coluna cervical.
Só para ter ideia, quando o pescoço fica inclinado para baixo, o peso da cabeça passa de cerca de 5 kg para 27 kg, de acordo com a revista científica Surgical Technology International.
E o sono? Um dos obstáculos para uma boa noite de sono é a luz azul emitida pelas telas de dispositivos eletrônicos. Isso porque ela estimula o cérebro, o deixando mais ativo no momento em que deveria estar relaxado.
Por essas e outras questões, sugiro: reflita. Cuide-se.
Até a próxima!

Veja Também

Como encontrar a sua elegância?

Dicas para viver bem que encontramos na Bíblia

Saia da escassez com a gentileza

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute
Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados