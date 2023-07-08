Local de trabalho é ninho de parceria

Você não precisa ser amigo de todos os seus colegas, mas é fundamental respeitar e ser educado com todo mundo. Crédito: Shutterstock

Nesta semana vi uma frase nas redes sociais que me fez refletir sobre a importância de ser parceiro: “seja o colega de trabalho que você precisou quando chegou”.

Para construir bons relacionamentos na vida precisamos sempre voltar ao tema empatia. Estar no lugar do outro é o exercício mais importante quando queremos construir boas parcerias.

Isso não significa que você precise ser amigo de todos os seus colegas, mas é fundamental respeitar e ser educado com todo mundo.

Em um ambiente de trabalho, é natural haver alguns conflitos e opiniões diferentes. Embora seu objetivo não precise ser ficar amigo de todo mundo, é fundamental ter uma relação que seja produtiva com seus colegas.

O ideal é que os interesses próprios fiquem em segundo plano e todos estejam focados em atingir os objetivos dos projetos, da equipe e da empresa.

Relacionar-se bem com as pessoas com quem se trabalha pode proporcionar vários benefícios dentro e fora do local de trabalho. Um dos ganhos mais evidentes é que isso pode aumentar sua satisfação geral com o emprego. Quando você se dá bem com os colegas, trabalha mais feliz e se sente mais motivado.

Vida pessoal ou profissional são bem sucedidas quando consigamos fundamentá-las em confiança e amorosidade. Pense nisso.