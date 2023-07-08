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Cotidiano

Local de trabalho é ninho de parceria

Para construir bons relacionamentos na vida precisamos sempre voltar ao tema empatia

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 08:00

Publicado em 

08 jul 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Inclusão no mercado de trabalho
Você não precisa ser amigo de todos os seus colegas, mas é fundamental respeitar e ser educado com todo mundo. Crédito: Shutterstock
Nesta semana vi uma frase nas redes sociais que me fez refletir sobre a importância de ser parceiro: “seja o colega de trabalho que você precisou quando chegou”.
Para construir bons relacionamentos na vida precisamos sempre voltar ao tema empatia. Estar no lugar do outro é o exercício mais importante quando queremos construir boas parcerias.
Isso não significa que você precise ser amigo de todos os seus colegas, mas é fundamental respeitar e ser educado com todo mundo.
Em um ambiente de trabalho, é natural haver alguns conflitos e opiniões diferentes. Embora seu objetivo não precise ser ficar amigo de todo mundo, é fundamental ter uma relação que seja produtiva com seus colegas.
O ideal é que os interesses próprios fiquem em segundo plano e todos estejam focados em atingir os objetivos dos projetos, da equipe e da empresa.
Relacionar-se bem com as pessoas com quem se trabalha pode proporcionar vários benefícios dentro e fora do local de trabalho. Um dos ganhos mais evidentes é que isso pode aumentar sua satisfação geral com o emprego. Quando você se dá bem com os colegas, trabalha mais feliz e se sente mais motivado.
Vida pessoal ou profissional são bem sucedidas quando consigamos fundamentá-las em confiança e amorosidade. Pense nisso.
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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