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Cotidiano

Entenda a importância da gente se arriscar e ir atrás dos sonhos

Por isso, nesta coluna, reflito sobre a importância da gente se arriscar e ir atrás dos nossos sonhos

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 08:00

Publicado em 

22 jul 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher no pôr do sol
Nesta coluna, reflito sobre a importância da gente se arriscar e ir atrás dos nossos sonhos Crédito: Shutterstock
Nossa vida é a nossa realidade. Não temos nada além do que o momento presente e, por isso, é melhor do que qualquer mundo idealizado. Mas, é claro, sonhar é fundamental! Só assim teremos ainda mais determinação e força de vontade para encarar os nossos dias e os desafios no meio do caminho. Mas de que adianta só sonhar e não realizar?
Eu me reconheço como uma grande sonhadora, mas também sou determinada e não meço esforços para fazer esses sonhos se tornarem realidade. Afinal, se eu não sonhar e fazer as coisas por mim, quem irá? A vida é só minha e sei que sou a própria responsável pela minha felicidade, então eu me permito sonhar longe, sonhar sem medo.
Depois desse momento contemplativo e delicioso, penso no que é necessário fazer para que aquilo se torne realidade. Esmiuço em pequenas tarefas (para ficar mais atingível, afinal, se eu sonho em viajar para a Europa, preciso encontrar formas de ganhar mais/juntar mais dinheiro, planejar, compreender o roteiro, fazer um levantamento de gastos, etc).
Por isso, nesta coluna, reflito sobre a importância da gente se arriscar e ir atrás dos nossos sonhos. Não tenha medo de se mostrar vulnerável ao correr riscos. Me lembro de uma reflexão da professora Brené Brown que resume bem esse processo: “Vulnerabilidade não é sobre ganhar ou perder, é ter a coragem de aparecer e ser visto quando nós não temos controle sobre o resultado. Vulnerabilidade não é fraqueza; ela é a nossa maior medida de coragem”.
Não tenha medo de se jogar! Sem que erros sejam cometidos, é muito difícil aprendermos sobre as consequências de nossas atitudes e, assim, desenvolver inteligência emocional e cautela nas atitudes. É importante correr riscos para conhecermos os nossos limites, testarmos novas sensações e aprendermos, também, sobre o cuidado e o perigo.
Essa é uma estratégia extremamente importante para o desenvolvimento da autoconfiança, autoconhecimento, autonomia e muito mais. Ter uma rotina segura é necessário para que você viva uma trajetória saudável ao longo dos anos, porém, estar sempre na defensiva e com medo, gera estagnação.
Arriscar em determinados momentos é fundamental para que você viva diferentes experiências, instigue a sua imaginação, se depare com novas oportunidades, adquira uma boa bagagem emocional e esteja sempre motivado. Como você tem seguido os seus dias? Arriscando algo novo quando tem oportunidade ou deixando a vida passar?
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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