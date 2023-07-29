Não faça encomendas a quem vai viajar

Quando programamos uma viagem, o tempo é o bem mais precioso Crédito: Shutterstock

Imagine a cena: você comenta que vai viajar e logo uma amiga fala: “traz aquele batom novo da marca X, na cor tal, para mim?”. E vem outro e te dá uma lista de acessórios. O outro pede um charuto ou um vinho específico da região que você visitará.

Amigos, cá entre nós, isso não é elegante. Não é correto fazer encomendas nesta situação. Venha comigo nessa reflexão. Quando programamos uma viagem, o tempo é o bem mais precioso. Tudo que nos roube atenção é caro.

Caso a pessoa seja muito íntima o pedido poderá ser feito mas, em caso de negativa, deverá ser aceito. Penso que com a mesma falta de cerimônia que o pedido tenha sido feito a resposta pode ser dada: “infelizmente meu tempo será corrido e levarei pouca bagagem por isso, não poderei trazer”. Caso encerrado.

Lembre-se: você vai viajar para se divertir, para comprar coisas para você e aproveitar o máximo do seu dia, e não para ser um sacoleiro e sair atrás de encomendas para todo mundo.

Cada minuto do seu dia em sua viagem será precioso e você não deixará de ir para o céu se falar “não”. Você não é obrigado a ter espaço na sua mala, dólares a mais, limite alto no seu cartão de crédito ou tempo disponível para agradar a todos. Lembre-se sempre que quem dita o seu limite é você!