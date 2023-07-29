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Cotidiano

Não faça encomendas a quem vai viajar

Quando programamos uma viagem, o tempo é o bem mais precioso. Tudo que nos roube atenção é caro

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 08:00

Publicado em 

29 jul 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Viagem
Quando programamos uma viagem, o tempo é o bem mais precioso Crédito: Shutterstock
Imagine a cena: você comenta que vai viajar e logo uma amiga fala: “traz aquele batom novo da marca X, na cor tal, para mim?”. E vem outro e te dá uma lista de acessórios. O outro pede um charuto ou um vinho específico da região que você visitará.
Amigos, cá entre nós, isso não é elegante. Não é correto fazer encomendas nesta situação. Venha comigo nessa reflexão. Quando programamos uma viagem, o tempo é o bem mais precioso. Tudo que nos roube atenção é caro.
Caso a pessoa seja muito íntima o pedido poderá ser feito mas, em caso de negativa, deverá ser aceito. Penso que com a mesma falta de cerimônia que o pedido tenha sido feito a resposta pode ser dada: “infelizmente meu tempo será corrido e levarei pouca bagagem por isso, não poderei trazer”. Caso encerrado.
Lembre-se: você vai viajar para se divertir, para comprar coisas para você e aproveitar o máximo do seu dia, e não para ser um sacoleiro e sair atrás de encomendas para todo mundo.
Cada minuto do seu dia em sua viagem será precioso e você não deixará de ir para o céu se falar “não”. Você não é obrigado a ter espaço na sua mala, dólares a mais, limite alto no seu cartão de crédito ou tempo disponível para agradar a todos. Lembre-se sempre que quem dita o seu limite é você!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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