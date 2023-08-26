A rotina traz benefícios para a vida. Mude o seu modo de pensar

O importante é você não tentar seguir a rotina de ninguém e muito menos comparar a sua rotina com a de outra pessoa Crédito: Shutterstock

Quando falamos em rotina a primeira coisa que vem à mente é: fazer a mesma coisa todos os dias. Falando assim, pode até parecer ruim e entediante se você não souber ter equilíbrio entre diversão e obrigação.

Penso que a rotina só traz benefícios para sua vida. Mude o seu modo de pensar.

E o importante é você não tentar seguir a rotina de ninguém e muito menos comparar a sua rotina com a de outra pessoa. Isso porque, algumas pessoas são mais produtivas no período da noite, outras estão cheias de energia logo cedo. Então não tem uma receita para a rotina.

Claro que não podemos prever tudo que acontece em nossas vidas. É importante ter consciência que nem tudo sai como planejado para que as mudanças de planos não interfiram na ansiedade.

Ao definir as tarefas, você pode focar na produção delas sem se preocupar com o que terá que fazer depois. Assim, a rotina contribui no aumento da produtividade. A desordem pode afetar muito a sua saúde mental. Por isso, a organização do seu dia faz com que você consiga regular seus horários, tendo mais tempo para lazer e reduzindo o mau-humor.

E cuidado para não cair na mesmice. Além das atividades que planejou, faça coisas diferentes no seu dia. E tudo bem se você substituir uma atividade por outra no meio da semana. Mas evite alterar os horários de dormir, acordar e se alimentar para não afetar o bom funcionamento do seu organismo e o seu bem-estar.

Respeite seu corpo e viva a sua rotina!