Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

Experimente fazer amizades com pessoas de todas as idades

Segundo colunista, amizades em qualquer faixa etária é uma oportunidade de trocar experiências incríveis

Públicado em 

23 set 2023 às 09:08
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Experimente fazer amizades com pessoas de todas as idades
Experimente fazer amizades com pessoas de todas as idades Crédito: Shutterstock
Cultivar amizades com pessoas muito mais velhas ou bem mais novas pode ser um ótimo caminho para sair da mesmice e enxergar a vida sob uma nova perspectiva.
Desde criança, nos acostumamos a conviver com pessoas da nossa idade, sobretudo devido à escola. E, muitas vezes, seguimos nesse piloto automático, deixando de aproveitar as oportunidades que surgem, ao longo da vida, de interagir e criar afetos com pessoas de outras gerações fora da nossa família, o que é uma pena.
Nesta reflexão, te convido a pensar sobre o quanto podem ser geniais as amizades intergeracionais. Elas não só ajudam como antídoto contra o isolamento involuntário como também ampliam os horizontes e as perspectivas de ambos os lados.
Além da diversão e da companhia, esse tipo de relação permite trocar experiências de vida e desenvolver empatia. Com as faixas etárias distintas, todos aprendem e isso torna o envelhecimento mais suave.
Amizades entre pessoas de gerações diferentes são extremamente divertidas e ajudam a gente a sair da mesmice. A entender o mundo com um novo olhar fora da sua bolha. Quantas amizades você tem com pessoas de idades diferentes? Experimente.
Até a próxima!

Veja Também

Afinal, o que é o ócio criativo?

Você conhece o trabalho de um mentor?

Intuição ou sexto sentido? Fique atento aos sinais

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização
Imagem de destaque
Lélia Salgado: a trajetória da capixaba que criou a exposição “Amazônia”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados