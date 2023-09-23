Experimente fazer amizades com pessoas de todas as idades Crédito: Shutterstock

Cultivar amizades com pessoas muito mais velhas ou bem mais novas pode ser um ótimo caminho para sair da mesmice e enxergar a vida sob uma nova perspectiva.

Desde criança, nos acostumamos a conviver com pessoas da nossa idade, sobretudo devido à escola. E, muitas vezes, seguimos nesse piloto automático, deixando de aproveitar as oportunidades que surgem, ao longo da vida, de interagir e criar afetos com pessoas de outras gerações fora da nossa família, o que é uma pena.

Nesta reflexão, te convido a pensar sobre o quanto podem ser geniais as amizades intergeracionais. Elas não só ajudam como antídoto contra o isolamento involuntário como também ampliam os horizontes e as perspectivas de ambos os lados.

Além da diversão e da companhia, esse tipo de relação permite trocar experiências de vida e desenvolver empatia. Com as faixas etárias distintas, todos aprendem e isso torna o envelhecimento mais suave.

Amizades entre pessoas de gerações diferentes são extremamente divertidas e ajudam a gente a sair da mesmice. A entender o mundo com um novo olhar fora da sua bolha. Quantas amizades você tem com pessoas de idades diferentes? Experimente.