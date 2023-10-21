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Cotidiano

O egoísmo: o mal do mundo

Uma coisa é achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe da sua própria dor e renúncia

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 09:14

Publicado em 

21 out 2023 às 09:14
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Luciana Almeida fala sobre o egoísmo
Luciana Almeida fala sobre o egoísmo Crédito: Shutterstock
Ao assistir em tempo real os terrores das guerras, não há como não ser afetado emocionalmente por tanto horror.
Isso me fez refletir sobre o sentimento causador de toda essa discórdia: o egoísmo. Já repararam? O maior mal do mundo é o egoísmo. Todos os problemas vêm do egoísmo.
Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe da sua própria dor e renúncia.
Egoísmo vem do latim EGO, ou seja, EU, e ISMO significa atração por. Portanto, egoísmo é ter atração por si mesmo. Por egoísta entendemos ser aquele que só pensa em si, vive para si mesmo, não tem interesse, vontade ou maturidade para entender que o mundo é feito de relações, idas e vindas, caminho de mão dupla, além de mim existe o outro.
O egoísta é aquela pessoa que deseja dar pouco ou nada, mas quer receber muito, possui amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. É uma doença instalada nas entranhas da alma. Thomas Hobbes (1588-1679), pensador inglês, já dizia que o egoísmo é a causa de transformar os humanos em "lobos uns dos outros". Essa atitude egoísta, também, é o fator responsável pelas guerras, pelos conflitos e pelas perversões das condutas.
A solidariedade é justamente o contrário. É o ato de contribuir para o bem estar do outro sem esperar nada em troca. Isso gera um sentimento de inserção e um bem estar generalizado. É oferecer a sua mão, o seu olhar e a sua atenção. Exercitar a generosidade expande as possibilidades de dar espaço ao maior número de pessoas se desenvolverem.
Precisamos retomar esse exercício a cada dia e fazer a nossa parte dentro do nosso universo. Amor é nutrição. O carinho e a doação funcionam como alimento para nós. Sim, o óbvio precisa ser dito, pois ainda não aprendemos a lição.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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