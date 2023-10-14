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Cotidiano

Altere a rota e aceite o novo

Os receios e medos, muitas vezes, vêm de nossas origens. Conhecer novas pessoas ou tentar novas experiências podem despertar uma ansiedade sobre ser uma pessoa nova

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 07:00

Publicado em 

14 out 2023 às 07:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Conhecer novas pessoas ou tentar novas experiências podem despertar uma ansiedade sobre ser uma pessoa nova
Conhecer novas pessoas ou tentar novas experiências podem despertar uma ansiedade sobre ser uma pessoa nova Crédito: Pexels/Julian Jagtenberg
Você conhece uma música que diz: “todo dia ela faz tudo sempre igual…”? Pois é, a rotina é importante, já falamos sobre isso aqui, porém alterar as rotas, frequentar novos lugares, participar de algum evento que esteja acontecendo, visitar uma exposição, conhecer o café que abriu no seu bairro ou em algum lugar que não costuma frequentar, enfim, experimentar o novo é essencial.
Entre, olhe, sinta, perceba, prove, conheça, converse, descubra. Experiências nos transformam, ampliam o nosso repertório, a nossa criatividade e apuram o nosso olhar. Não desperdice as oportunidades.
Eu sei que nem sempre é fácil, pois levamos pelo menos um mês para estabelecer um hábito. Quero compartilhar com vocês caminhos que podem facilitar esse processo porque é super normal não adorar algo de cara.
Os receios e medos, muitas vezes, vêm de nossas origens. Conhecer novas pessoas ou tentar novas experiências podem despertar uma ansiedade sobre ser uma pessoa nova. E tudo bem. Quando se sentir assim, lembre-se de que todo mundo passa por isso em algum momento e que não é um problema individual, e sim de toda a espécie.
O novo, na maioria das vezes, assusta.
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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