Altere a rota e aceite o novo

Conhecer novas pessoas ou tentar novas experiências podem despertar uma ansiedade sobre ser uma pessoa nova Crédito: Pexels/Julian Jagtenberg

Você conhece uma música que diz: “todo dia ela faz tudo sempre igual…”? Pois é, a rotina é importante, já falamos sobre isso aqui, porém alterar as rotas, frequentar novos lugares, participar de algum evento que esteja acontecendo, visitar uma exposição, conhecer o café que abriu no seu bairro ou em algum lugar que não costuma frequentar, enfim, experimentar o novo é essencial.

Entre, olhe, sinta, perceba, prove, conheça, converse, descubra. Experiências nos transformam, ampliam o nosso repertório, a nossa criatividade e apuram o nosso olhar. Não desperdice as oportunidades.

Eu sei que nem sempre é fácil, pois levamos pelo menos um mês para estabelecer um hábito. Quero compartilhar com vocês caminhos que podem facilitar esse processo porque é super normal não adorar algo de cara.

Os receios e medos, muitas vezes, vêm de nossas origens. Conhecer novas pessoas ou tentar novas experiências podem despertar uma ansiedade sobre ser uma pessoa nova. E tudo bem. Quando se sentir assim, lembre-se de que todo mundo passa por isso em algum momento e que não é um problema individual, e sim de toda a espécie.

O novo, na maioria das vezes, assusta.