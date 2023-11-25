Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

A importância das boas-vindas

Pode ser que esse novo visitante chegou em sua cidade, seu trabalho ou sua escola, não importa. O que vale é o acolher bem

Públicado em 

25 nov 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

A importância das boas-vindas
Pode ser que esse novo visitante chegou em sua cidade, seu trabalho ou sua escola, não importa. O que vale é o acolher bem Crédito: Shutterstock
Sempre que um visitante ou uma pessoa vinda de outro lugar chegar ao seu ambiente, aproveite a oportunidade para apresentá-lo e inseri-lo ao novo local com carinho e atenção.
Pode ser que esse novo visitante chegou em sua cidade, seu trabalho ou sua escola, não importa. O que vale é o acolher bem.
Acolhimento é sempre uma demonstração de afeto tanto pela pessoa como pelo lugar. Fazer com que o outro se sinta parte, à vontade e aceito é lindo! E não é algo difícil de se fazer.
Com um simples bate papo você pode perceber o que a pessoa gosta de comer, se tem alergia a algum alimento, que tipo de happy hour ou evento noturno ela gosta de frequentar e assim por diante.
Procure entrar um pouco no universo do visitante para que ele tenha uma experiência boa e inesquecível. Faça por ele o que você gostaria que fizessem por você dentro das possibilidades que você tem.
Até a próxima!

Veja Também

Dependência emocional: é preciso assumir a responsabilidade das suas emoções

É preciso coerência em nossas atitudes

O poder da aceitação e a possibilidade de criar uma nova realidade

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados