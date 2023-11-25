A importância das boas-vindas

Pode ser que esse novo visitante chegou em sua cidade, seu trabalho ou sua escola, não importa. O que vale é o acolher bem Crédito: Shutterstock

Sempre que um visitante ou uma pessoa vinda de outro lugar chegar ao seu ambiente, aproveite a oportunidade para apresentá-lo e inseri-lo ao novo local com carinho e atenção.

Pode ser que esse novo visitante chegou em sua cidade, seu trabalho ou sua escola, não importa. O que vale é o acolher bem.

Acolhimento é sempre uma demonstração de afeto tanto pela pessoa como pelo lugar. Fazer com que o outro se sinta parte, à vontade e aceito é lindo! E não é algo difícil de se fazer.

Com um simples bate papo você pode perceber o que a pessoa gosta de comer, se tem alergia a algum alimento, que tipo de happy hour ou evento noturno ela gosta de frequentar e assim por diante.

Procure entrar um pouco no universo do visitante para que ele tenha uma experiência boa e inesquecível. Faça por ele o que você gostaria que fizessem por você dentro das possibilidades que você tem.