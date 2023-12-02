Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

A força das palavras

E nesse jogo da comunicação, o poder das palavras está em justamente captar qual é a necessidade que o receptor tem, para fazer o uso correto delas

Públicado em 

02 dez 2023 às 08:30
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulheres conversando
Uma dica de ouro é observar a reação das pessoas com mais cuidado Crédito: Shutterstock
Você já percebeu que a linguagem é a nossa capacidade de comunicação com o mundo? Expressamos vontades, angústias e sentimentos a todo momento.
No caso das palavras, quando construímos uma frase e a proferimos, ou escrevemos para alguém, na verdade estamos “transbordando” uma parte do nosso inconsciente.
É a transformação de uma complexa série de vivências e emoções, que se convertem em uma determinada mensagem.
Isso é percebido pelos outros não só pelas palavras, mas também pelo jeito como as dizemos: o tom de voz certo pode alertar, ao mesmo tempo que pode aliviar ou estimular.
E nesse jogo da comunicação, o poder das palavras está em justamente captar qual é a necessidade que o receptor tem, para fazer o uso correto delas.
Em outras palavras, não podemos simplesmente falar “o que nos dá na telha”, sem filtros. Isso pode gerar consequências desagradáveis ou magoar pessoas queridas.
Por outro lado, muitas vezes um relacionamento se torna difícil pela ausência de diálogo. Olha que encruzilhada! Então, como usar as palavras corretas?
Uma dica de ouro é observar a reação das pessoas com mais cuidado. Certamente, quando falamos palavras de carinho, encorajamento e frases de amor, as pessoas reagem muito melhor. Caso note reatividade ou tristeza, é hora de reavaliar e se expressar com mais cuidado, com mais jeito.
Ao adotar uma atitude positiva em relação à comunicação, você verá mudanças positivas acontecendo, até mesmo em você. Experimente.
Até a próxima!

Veja Também

A importância das boas-vindas

Dependência emocional: é preciso assumir a responsabilidade das suas emoções

É preciso coerência em nossas atitudes

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados