A força das palavras

Uma dica de ouro é observar a reação das pessoas com mais cuidado Crédito: Shutterstock

Você já percebeu que a linguagem é a nossa capacidade de comunicação com o mundo? Expressamos vontades, angústias e sentimentos a todo momento.

No caso das palavras, quando construímos uma frase e a proferimos, ou escrevemos para alguém, na verdade estamos “transbordando” uma parte do nosso inconsciente.

É a transformação de uma complexa série de vivências e emoções, que se convertem em uma determinada mensagem.

Isso é percebido pelos outros não só pelas palavras, mas também pelo jeito como as dizemos: o tom de voz certo pode alertar, ao mesmo tempo que pode aliviar ou estimular.

E nesse jogo da comunicação, o poder das palavras está em justamente captar qual é a necessidade que o receptor tem, para fazer o uso correto delas.

Em outras palavras, não podemos simplesmente falar “o que nos dá na telha”, sem filtros. Isso pode gerar consequências desagradáveis ou magoar pessoas queridas.

Por outro lado, muitas vezes um relacionamento se torna difícil pela ausência de diálogo. Olha que encruzilhada! Então, como usar as palavras corretas?

Uma dica de ouro é observar a reação das pessoas com mais cuidado. Certamente, quando falamos palavras de carinho, encorajamento e frases de amor, as pessoas reagem muito melhor. Caso note reatividade ou tristeza, é hora de reavaliar e se expressar com mais cuidado, com mais jeito.

Ao adotar uma atitude positiva em relação à comunicação, você verá mudanças positivas acontecendo, até mesmo em você. Experimente.