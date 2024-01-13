Amigos salvam vidas!

Os amigos nos fazem perceber que não estamos sozinhos Crédito: Shutterstock

A vida é surpreendente. Muitas vezes nos deixa sem fôlego, sem chão, sem saída. Outras vezes nos enche de alegria, de expectativa e gratidão. É preciso muito equilíbrio e entendimento para seguir o caminho, nos adaptando às surpresas.

Neste contexto, os amigos são fundamentais. Eles salvam vidas. Fazem-nos perceber que não estamos sozinhos e que o caminho é construído de forma coletiva.

Uns mais presentes e com palavras de consolo. Outros nem tão presentes fisicamente, não importa. A força emanada pela presença física, virtual ou espiritual dos amigos nos mantém fortes e certos de que a vida faz sentido.

E a amizade tem vários códigos. Um deles é um verbo: cuidar. Precisamos regar e cultivar com carinho. Mas como fazer isso diante de uma vida tão inconstante?

Demonstrar preocupação com aquela pessoa a quem queremos bem, dando ao menos um “alô” vez ou outra, é um passo para o fortalecimento desse vínculo. Assim como qualquer relacionamento é necessário investimento.