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Amizade

Amigos salvam vidas!

Muitas vezes a vida nos deixa sem fôlego, sem chão. Neste contexto, os amigos são fundamentais. Eles salvam vidas e nos mostram que não estamos sozinhos

Públicado em 

13 jan 2024 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amizade: amigos salvam vidas
Os amigos nos fazem perceber que não estamos sozinhos Crédito: Shutterstock
A vida é surpreendente. Muitas vezes nos deixa sem fôlego, sem chão, sem saída. Outras vezes nos enche de alegria, de expectativa e gratidão. É preciso muito equilíbrio e entendimento para seguir o caminho, nos adaptando às surpresas.
Neste contexto, os amigos são fundamentais. Eles salvam vidas. Fazem-nos perceber que não estamos sozinhos e que o caminho é construído de forma coletiva.
Uns mais presentes e com palavras de consolo. Outros nem tão presentes fisicamente, não importa. A força emanada pela presença física, virtual ou espiritual dos amigos nos mantém fortes e certos de que a vida faz sentido.
E a amizade tem vários códigos. Um deles é um verbo: cuidar. Precisamos regar e cultivar com carinho. Mas como fazer isso diante de uma vida tão inconstante?
Demonstrar preocupação com aquela pessoa a quem queremos bem, dando ao menos um “alô” vez ou outra, é um passo para o fortalecimento desse vínculo. Assim como qualquer relacionamento é necessário investimento.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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