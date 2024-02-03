Cores e paetês: confira os looks do primeiro dia do Carnaval de Vitória

Os looks do primeiro dia de Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda e Guilherme Sillva

Nem a chuva, que caiu no início da noite desta sexta-feira (22), desanimou os foliões na primeira noite dos desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo, em Vitória. E eles apostaram em looks criativos para acompanhar o Grupo A do Carnaval de Vitória.

Foliões compareceram aos camarotes do evento, apostando em muito brilho. A empresária Cris Stein apostou num look de paetês. "Escolhi para sair do tradicional". Ela também optou por um rabo de cavalo alto.

Cris Stein no Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Sillva

A designer de moda Ana Paula de Paiva também apostou no paetê, em um look dourado. "Eu customizei. E pra arrematar o look escolhi um adereço também dourado". A nutricionista Aline Faé foi na mesma linha: a saia de paetê. "Queria algo moderno em furta cor".

Aline Faé e Ana Paula de Paiva apostaram nos paetês Crédito: Guilherme Sillva

A empresária Amanda Ornela é apaixonada por carnaval e por moda. Neste Carnaval de Vitória ela seguiu as tendências da vez usando brilho, paetê e adereço de cabeça.

A pochete, que combinava com o look, dava um toque especial, além da praticidade para levar celular e outros itens indispensáveis.

Amanda Ornela no Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda

E teve família cheia de estilo no camarote. Rutilea Auret e Rogério Milard , com a filha Ana Beatriz Milard, são apaixonados por carnaval. "Investimos em um estilo próprio.. a filha de odalisca, o pai com a máscara e eu de paetê. Trouxemos ela (filha) pq ela é bailarina e ama carnaval. É a primeira vez", contou Rutilea.

Rutilea Auret, Ana Beatriz Milard e Rogério Milard no Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda