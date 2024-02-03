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Cores e paetês: confira os looks do primeiro dia do Carnaval de Vitória

Veja como foram os looks dos foliões nos camarotes do Sambão do Povo nesta sexta-feira (02). Nem a chuva desanimou e tirou o brilho da galera
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 00:40

Os looks do primeiro dia de Carnaval de Vitória
Os looks do primeiro dia de Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda e Guilherme Sillva
Nem a chuva, que caiu no início da noite desta sexta-feira (22), desanimou os foliões na primeira noite dos desfiles das escolas de samba no  Sambão do Povo, em Vitória. E eles apostaram em looks criativos para acompanhar o Grupo A do Carnaval de Vitória.
Foliões compareceram aos camarotes do evento, apostando em muito brilho. A empresária Cris Stein apostou num look de paetês. "Escolhi para sair do tradicional". Ela também optou por um rabo de cavalo alto.
Cris Stein no Carnaval de Vitória
Cris Stein no Carnaval de Vitória Crédito: Guilherme Sillva
A designer de moda Ana Paula de Paiva também apostou no paetê, em um look dourado. "Eu customizei. E pra arrematar o look escolhi um adereço também dourado". A nutricionista Aline Faé foi na mesma linha: a saia de paetê. "Queria algo moderno em furta cor".
Aline Faé e Ana Paula de Paiva apostaram nos paetês
Aline Faé e Ana Paula de Paiva apostaram nos paetês Crédito: Guilherme Sillva
A empresária Amanda Ornela é apaixonada por carnaval e por moda. Neste Carnaval de Vitória ela seguiu as tendências da vez usando brilho, paetê e adereço de cabeça.
A pochete, que combinava com o look, dava um toque especial, além da praticidade para levar celular e outros itens indispensáveis. 
Amanda Ornela no Carnaval de Vitória
Amanda Ornela no Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda
E teve família cheia de estilo no camarote. Rutilea Auret e Rogério Milard , com a filha Ana Beatriz Milard, são apaixonados por carnaval. "Investimos em um estilo próprio.. a filha de odalisca, o pai com a máscara e eu de paetê. Trouxemos ela (filha) pq ela é bailarina e ama carnaval. É a primeira vez", contou Rutilea.
Rutilea Auret, Ana Beatriz Milard e Rogério Milard no Carnaval de Vitória
Rutilea Auret, Ana Beatriz Milard e Rogério Milard no Carnaval de Vitória Crédito: Bethânia Miranda
"Gosto muito de brilho, glamour especialmente pra chamar atenção dentro do camarote" disse a empresária Lorraine Cravo.

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