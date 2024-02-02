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Carnaval 2024: confira programação dos blocos de rua de Cariacica

Ao todo, 10 blocos desfilarão até 30 de março. Neste fim de semana, destaque para as apresentações de Bloco 705, Carnapiralto pelas Ruas e Seu Boneco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 13:50

Em Cariacica, 10 blocos desfilarão até 30 de março, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas
Em Cariacica, 10 blocos desfilarão até 30 de março, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas Crédito: Jackeline Gomes/PMC
Após divulgar a lista dos blocos de rua de Vila Velha e Vitória, chegou a vez do folião capixaba (e do turista, por que não?) se agendar para curtir as agremiações que desfilam em Cariacica. Só lembrando que a programação é 0800, totalmente grátis! 
Ao todo, 10 blocos desfilarão até 30 de março, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas. Todos os blocos terão iluminação, segurança com a presença da Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito para fazer a organização do percurso, minitrio, banheiros químicos, sendo feminino, masculino e para pessoa com deficiência (PcD).
Entre as regras definidas pela Prefeitura Municipal de Cariacica - que precisam ser respeitadas - para as agremiações estão:
  • Os organizadores deverão respeitar o percurso determinado;
  • Os horários de concentração, dispersão (até uma hora depois do término) e de parada de som (minutos antes do término);
  • O número de público e componentes, (caso haja público extra, a equipe de segurança formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito irá avaliar a participação).

CONFIRA A LISTA DOS BLOCOS QUE DESFILAM EM CARIACICA

  • Bloco 705
  • Sábado (3), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 5 mil pessoas
  • Percurso: concentração na praça de Nova Brasília

  • Bloco Carnapiralto pelas Ruas
  • Sábado (3), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 500 pessoas
  • Percurso: Rua Demóstenes, em Alto Lage, Rua Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli

  • Bloco Seu Boneco
  • Domingo (4), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: mil pessoas
  • Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus

  • Bloco Piradinho do Caps
  • Quinta (8),  das 9h às 11h30
  • Público estimado: 100 pessoas 
  • Percurso: Alameda Élcio Álvares, em Tucum, Avenida Governador José Sette, até a praça do Conjunto Santana

  • Bloco das Piranhas
  • Domingo (18), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 1,5 mil pessoas
  • Percurso: Avenida Minas Gerais, em Jardim Campo Grande

  • Bloco Tá Lelé, Tá Maluco
  • Sábado (24), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 1,5 mil pessoas
  • Percurso: Rua Clara Nunes, Elói Ferreira e Praça da Liberdade, em Padre Gabriel

  • Bloco Eva e Adão
  • Domingo (25), das 16h às 20 horas 
  • Público estimado: 700 pessoas
  • Percurso: Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, em frente ao Bar do Alagoano

  • Bloco do GM
  • Domingo (25), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 500 pessoas
  • Percurso: Rua Blumenau, em Bela Vista, ao lado da quadra

  • Bloco das Virgens
  • 3 de março, das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 3 mil pessoas
  • Percurso: concentração na rua Vicente Santório Fantini, em Piranema

  • Bloco Lambe Sal
  • 30 de março, das 16h às 20 horas
  • Publico estimado: 2 mil pessoas
  • Percurso: concentração na praça de Nova Brasília até o ponto final do ônibus

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