Carnaval 2024: confira programação dos blocos de rua de Cariacica

Em Cariacica, 10 blocos desfilarão até 30 de março, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas

Ao todo, 10 blocos desfilarão até 30 de março, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas. Todos os blocos terão iluminação, segurança com a presença da Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito para fazer a organização do percurso, minitrio, banheiros químicos, sendo feminino, masculino e para pessoa com deficiência (PcD).