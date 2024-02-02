Carnaval 2024: confira programação dos blocos de rua de Cariacica

Após divulgar a lista dos blocos de rua de Vila Velha e Vitória, chegou a vez do folião capixaba (e do turista, por que não?) se agendar para curtir as agremiações que desfilam em Cariacica. Só lembrando que a programação é 0800, totalmente grátis!
Ao todo, 10 blocos desfilarão até 30 de março, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas. Todos os blocos terão iluminação, segurança com a presença da Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito para fazer a organização do percurso, minitrio, banheiros químicos, sendo feminino, masculino e para pessoa com deficiência (PcD).
Entre as regras definidas pela Prefeitura Municipal de Cariacica - que precisam ser respeitadas - para as agremiações estão:
- Os organizadores deverão respeitar o percurso determinado;
- Os horários de concentração, dispersão (até uma hora depois do término) e de parada de som (minutos antes do término);
- O número de público e componentes, (caso haja público extra, a equipe de segurança formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito irá avaliar a participação).
CONFIRA A LISTA DOS BLOCOS QUE DESFILAM EM CARIACICA
- Bloco 705
- Sábado (3), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 5 mil pessoas
- Percurso: concentração na praça de Nova Brasília
- Bloco Carnapiralto pelas Ruas
- Sábado (3), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 500 pessoas
- Percurso: Rua Demóstenes, em Alto Lage, Rua Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli
- Bloco Seu Boneco
- Domingo (4), das 16h às 20 horas
- Público estimado: mil pessoas
- Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus
- Bloco Piradinho do Caps
- Quinta (8), das 9h às 11h30
- Público estimado: 100 pessoas
- Percurso: Alameda Élcio Álvares, em Tucum, Avenida Governador José Sette, até a praça do Conjunto Santana
- Bloco das Piranhas
- Domingo (18), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 1,5 mil pessoas
- Percurso: Avenida Minas Gerais, em Jardim Campo Grande
- Bloco Tá Lelé, Tá Maluco
- Sábado (24), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 1,5 mil pessoas
- Percurso: Rua Clara Nunes, Elói Ferreira e Praça da Liberdade, em Padre Gabriel
- Bloco Eva e Adão
- Domingo (25), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 700 pessoas
- Percurso: Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, em frente ao Bar do Alagoano
- Bloco do GM
- Domingo (25), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 500 pessoas
- Percurso: Rua Blumenau, em Bela Vista, ao lado da quadra
- Bloco das Virgens
- 3 de março, das 16h às 20 horas
- Público estimado: 3 mil pessoas
- Percurso: concentração na rua Vicente Santório Fantini, em Piranema
- Bloco Lambe Sal
- 30 de março, das 16h às 20 horas
- Publico estimado: 2 mil pessoas
- Percurso: concentração na praça de Nova Brasília até o ponto final do ônibus