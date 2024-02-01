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Carnaval 2024: confira a programação dos blocos de rua de Vitória

Além dos tradicionais blocos espalhados pela cidade, a grande novidade deste ano é o Circuito da Folia, com shows de Kleber Simpatia, Xumbrega e André Lellis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 16:20

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória
Bloco Regional da Nair é um dos mais tradicionais do carnaval  de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A folia tá logo aí! As datas dos desfiles dos tradicionais blocos de rua de Vitória foram divulgados e, claro, HZ te deixa por dentro da programação, com destaque para as descidas dos badalados Regional da Nair, Puta Bloco e Afrokizomba. A farra dos bloquinhos vai acabar apenas em 24 de março. Confira programação abaixo.
As agremiações da capital estão sendo orientadas a incentivar e adotar "slogans/campanhas" para motivar os foliões a cuidar do meio ambiente, além de adotar práticas de zeladoria com a natureza e a cidade, proporcionando um carnaval sustentável.
Haverá desfiles nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. No sábado (10), desfilam no Centro da capital os blocos Subúrbio, das 11 às 14 horas, e Afro Kizomba, das 15h30 às 19 horas. O Subúrbio sai da Praça Getúlio Vargas rumo à Rua Senador Atílio Vivacqua e o Afro Kizomba faz o sentido oposto.
O bloco Regional da Nair sairá da Praça Pio XII, na Avenida Beira-Mar, domingo (11), às 10h, seguindo no sentido Curva do Saldanha, onde encerra às 14h. A partir das 15 horas, quem assume a folia será o trio do Puta Bloco, saindo da Curva do Saldanha e terminando na Praça Oito (na altura dos Armazéns do Porto), às 19 horas.
Já na segunda-feira (12), quem arrasta a galera pela Avenida Beira-Mar será o Coisas de Negres, com saída da Praça Getúlio Vargas até o Armazém do Porto. A dispersão será a puxada para o Circuito Folia no Sambão do Povo (uma novidade do Carnaval 2024).
Os blocos inscritos com previsão de mais de 2 mil integrantes e com mais de dois anos de existência, que realizaram solicitação, contarão com o apoio de um trio elétrico.

CIRCUITO DA FOLIA

Atendendo pedidos das agremiações, foi criado o Circuito da Folia, que puxará os blocos até o Sambão do Povo, garantindo algumas horas a mais de diversão.
Em dois dias, o circuito começa às 19 horas na Praça Oito, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas para acessar a Avenida República, passando por um dos pontos culturais do Centro de Vitória, o Museu Capixaba do Negro. O trio segue até o Sambão do Povo.
André Lellis faz show no Carnaval de Vitória 2024
André Lellis faz show no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Instagram@andretlelis
No domingo (11), Emerson Xumbrega puxará o trio, após o Puta Bloco, até o Sambão. Por lá, se apresentarão Kleber Simpatia e André Lelis, a partir das 19 horas. Na segunda (12), o axé de Andrea Nery embala os foliões até o Sambão, que contará com shows do grupo Pele Morena e Regional da Nair.

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS DO CARNAVAL DE VITÓRIA 2024

  • QUARTA (7)
    17h - BLOCO PELA DONAS DO CENTRO - CENTRO

  • QUINTA (8)
    18h - BLOCO NÓS EVA E ADÃO - CENTRO

  • SÁBADO (10)
    9h - BLOCO SUBÚRBIO - CENTRO

  • SÁBADO (10)
    15h30 - BLOCO AFRO KIZOMBA - CENTRO

  • DOMINGO (11)
    8h - REGIONAL DA NAIR - CENTRO

  • DOMINGO (11)
    8h - BLOCO MALUCO BELEZA - CENTRO

  • DOMINGO (11)
    14h - BLOCO PUTA BLOCO - CENTRO

  • SEGUNDA (12)
    14h - BLOCO COISAS DE NEGRES - CENTRO

  • SEGUNDA (12)
    14h - BLOCO VAI QUE GAMA - CENTRO

  • TERÇA (13)
    8h - BLOCO AMIGOS DA ONÇA - CENTRO

  • TERÇA (13)
    14h - BLOCO GALINHA PRETA - CENTRO

  • SÁBADO (17)
    14h - BLOCO KUSTELÃO - JARDIM CAMBURI

  • DOMINGO (18)
    11h - BLOCO BOÊMIOS DO JARDAM - JARDIM DA PENHA

  • DOMINGO (18)
    14h - BLOCO PRAKABA - CENTRO

  • SÁBADO (24)
    15h - BLOCO ANTIMOFOLIA - JARDIM DA PENHA

  • DOMINGO (25)
    11h - BLOCO DAS PIRANHAS DO BAIRRO JABOUR - JABOUR

  • DOMINGO (25)
    13h - BLOCO SEIS A UM - SÃO PEDRO I

  • DOMINGO (25)
    11h - BLOCO DA PELADA - JESUS DE NAZARETH

  • 2 DE MARÇO
    13h - BEER BACON ROCK IN ROLL - JARDIM CAMBURI

  • 3 DE MARÇO
    13h - BLOCO TE PEGO LÁ FORA - JARDIM CAMBURI

  • 9 DE MARÇO
    15h - BLOCO GURIGICÃO - GURIGICA

  • 10 DE MARÇO
    14h - G.R.B.C TRADIÇÃO DA ILHA - ILHA DE SANTA MARIA

  • 10 DE MARÇO
    15h - BLOCO DA PELADA - SÃO PEDRO

  • 17 DE MARÇO
    12h - BLOCO EU QUERO ELA - BONFIM

  • 24 DE MARÇO
    12h - BLOCO PINDURAÍ - SANTOS DUMONT

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