Vila Velha divulga lista de blocos de rua do Carnaval 2024; confira programação

A época mais animada, colorida e esperada do ano chegou. Pode pegar sua fantasia, e aplicar aquele glitter básico, pois Vila Velha divulgou a lista de blocos de rua do Carnaval 2024. Ao todo, os grupos vão percorrer 10 bairros do município.
Serão 20 blocos que desfilam entre sexta (2) a 13 de fevereiro, com horários que variam das 10h até 17h. Ficou animado? Confira a programação completa abaixo:
PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS
- Salve Prainha
- Concentração: Praça Otavio Araujo, Prainha
- Sexta (2) – 17h às 20h
- Bloco Baze
- Concentração: Rua José Pinto Pereira, 166, Itapuã
- Sábado (3) – 12h às 17h
- Bloco do Limão
- Concentração: Avenida Perimetral, Santa Mônica
- Domingo (4) - 14h às 17h
- Bloco Ressuscitei o Galo
- Concentração: Rua Prudente de Morais, Aribiri
- Domingo (4) – 12h às 17h
- Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança a Penha
- Concentração: Rua Luciano das Neves (praça Almirante Tamandaré), Prainha
- Dia 10 de fevereiro – 10h às 15h
- Bloco Unidos da Terra
- Concentração: Rua Oiti, Ulisses Guimarães
- Dia 10 de fevereiro – 12h às 17h
- Bloco Xixi de Bode
- Concentração: Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade, Itapuã
- Dia 10 de fevereiro – 12h às 17h
- Bloco Roupa Suja
- Concentração: Rua Gaivotas, São Conrado
- Dia 10 de fevereiro – 12h às 17h
- Bloco Surpresa/ Bloco das Piranhas – Carnaval da Barra do Jucu
- Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
- Dia 10 de fevereiro – 15h às 17h
- Bloco Banho de Mar Unidos da Vovó
- Concentração: Avenida Espírito Santo, Ponta da Fruta
- Dia 11 de fevereiro – 12h às 17h
- Bloco do GG
- Concentração: Avenida Tatui, Ponta da Fruta
- Dia 11 de fevereiro – 14h às 17h
- Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes – Carnaval da Barra do Jucu
- Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
- Dia 11 de fevereiro – 15h às 17h
- Bloco Carnavalesco Folia Saco Roxo
- Concentração: Avenida Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica
- Dia 11 de fevereiro – 14h às 17h
- Bloco Infantil Canelinha da Praia
- Concentração: Praça Agenor Moreira, Itapuã
- Dia 12 de fevereiro – 9h às 14h
- Bloco Vaquinha, Mulinha e os Marcarados
- Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
- Dia 12 de fevereiro – 15h às 17h
- Bloco do GG
- Concentração: Avenida Tatui, Ponta da Fruta
- Dia 12 de fevereiro – 14h às 17h
- Bloco Surpresa/ Bloco Algazarra – Carnaval da Barra do Jucu
- Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
- Dia 12 de fevereiro – 15h às 17h
- Bloco Unidos da Terra
- Concentração: Avenida Brasil (em frente a Fábio Motos), Terra Vermelha
- Dia 13 de fevereiro – 12h às 17h
- Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes – Carnaval da Barra do Jucu
- Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
- Dia 13 de fevereiro – 15h às 17h
- Bloco Unidos da Toca
- Concentração: Associação de Moradores de Itapuã - Rua Jair de Andrade, Itapuã
- Dia 13 de fevereiro – 12h às 17h