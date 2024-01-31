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Programação gratuita

Vila Velha divulga lista de blocos de rua do Carnaval 2024; confira programação

Atividades se estendem de sexta (2) a 13 de fevereiro, com os grupos percorrendo 10 bairros do município canela-verde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 14:34

Carnaval Vila Velha
Carnaval de rua em Vila Velha começa nesta sexta-feira (2) Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vila Velha
A época mais animada, colorida e esperada do ano chegou. Pode pegar sua fantasia, e aplicar aquele glitter básico, pois Vila Velha divulgou a lista de blocos de rua do Carnaval 2024. Ao todo, os grupos vão percorrer  10 bairros do município.
Serão 20 blocos que desfilam entre sexta (2) a 13 de fevereiro, com horários que variam das 10h até 17h. Ficou animado? Confira a programação completa abaixo:

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS

  • Salve Prainha
  • Concentração: Praça Otavio Araujo, Prainha
  • Sexta (2) – 17h às 20h

  • Bloco Baze
  • Concentração: Rua José Pinto Pereira, 166, Itapuã
  • Sábado (3) – 12h às 17h

  • Bloco do Limão
  • Concentração: Avenida Perimetral, Santa Mônica
  • Domingo (4) - 14h às 17h

  • Bloco Ressuscitei o Galo
  • Concentração: Rua Prudente de Morais, Aribiri
  • Domingo (4) – 12h às 17h

  • Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança a Penha
  • Concentração: Rua Luciano das Neves (praça Almirante Tamandaré), Prainha
  • Dia 10 de fevereiro – 10h às 15h

  • Bloco Unidos da Terra
  • Concentração: Rua Oiti, Ulisses Guimarães
  • Dia 10 de fevereiro – 12h às 17h

  • Bloco Xixi de Bode
  • Concentração: Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade, Itapuã
  • Dia 10 de fevereiro – 12h às 17h

  • Bloco Roupa Suja
  • Concentração: Rua Gaivotas, São Conrado
  • Dia 10 de fevereiro – 12h às 17h

  • Bloco Surpresa/ Bloco das Piranhas – Carnaval da Barra do Jucu
  • Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
  • Dia 10 de fevereiro – 15h às 17h

  • Bloco Banho de Mar Unidos da Vovó
  • Concentração: Avenida Espírito Santo, Ponta da Fruta
  • Dia 11 de fevereiro – 12h às 17h

  • Bloco do GG
  • Concentração: Avenida Tatui, Ponta da Fruta
  • Dia 11 de fevereiro – 14h às 17h

  • Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes – Carnaval da Barra do Jucu
  • Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
  • Dia 11 de fevereiro – 15h às 17h

  • Bloco Carnavalesco Folia Saco Roxo
  • Concentração: Avenida Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica
  • Dia 11 de fevereiro – 14h às 17h

  • Bloco Infantil Canelinha da Praia
  • Concentração: Praça Agenor Moreira, Itapuã
  • Dia 12 de fevereiro – 9h às 14h

  • Bloco Vaquinha, Mulinha e os Marcarados
  • Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
  • Dia 12 de fevereiro – 15h às 17h

  • Bloco do GG
  • Concentração: Avenida Tatui, Ponta da Fruta
  • Dia 12 de fevereiro – 14h às 17h

  • Bloco Surpresa/ Bloco Algazarra – Carnaval da Barra do Jucu
  • Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
  • Dia 12 de fevereiro – 15h às 17h

  • Bloco Unidos da Terra
  • Concentração: Avenida Brasil (em frente a Fábio Motos), Terra Vermelha
  • Dia 13 de fevereiro – 12h às 17h

  • Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes – Carnaval da Barra do Jucu
  • Concentração: Praia do Barrão, Barra do Jucu
  • Dia 13 de fevereiro – 15h às 17h

  • Bloco Unidos da Toca
  • Concentração: Associação de Moradores de Itapuã - Rua Jair de Andrade, Itapuã
  • Dia 13 de fevereiro – 12h às 17h

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