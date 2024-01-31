Guia do folião: tudo que você precisa saber para curtir os desfiles no Sambão

O Carnaval de Vitória será nos dias 2 a 4 de fevereiro de 2024, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

Chegou o momento mais esperado pelos amantes da folia! De 2 a 4 de fevereiro rolam os tradicionais desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo. Com muita cor, alegria e samba, a estrutura que receberá a festança já está em processo de finalização.

E claro, para você não perder nenhum detalhe dessa festa, seja assistindo ou desfilando, "HZ" preparou um guia completo para não te deixar de fora. Confira abaixo:

ACESSOS

Este ano, os acessos para os camarotes/arquibancadas/mesas estão divididos entre dois pontos distintos: pelo Restaurante Mar e Terra e pelo Tancredão.

Pelo Mar e Terra, estão os acessos para:

Camarote Parador D

Arquibancada E

Mesa F

Camarote Setor K

Já pelo Tancredão, estão os acessos:

Camarote A

Arquibancada B

Lounge C

Camarote Vix G

Mesas Setor H

Camarote Setor I

Camarote Folia J

Camarote Setor K

TRÂNSITO

Para que os foliões e as escolas possam chegar com tranquilidade ao Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, o trânsito na região sofrerá algumas interdições. Confira:

Na sexta-feira (3), às 17h, haverá interdição total do fluxo de veículos na Av. Dário Lourenço de Souza, o Sambão do Povo, no Bairro Mário Cypreste, Vitória. O trânsito só será liberado às 6h da segunda-feira (5).

Os motoristas que seguirem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão o bloqueio na frente do Teatro Carmélia. Os veículos deverão entrar na Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, saindo na via principal da região, a Av. Santo Antônio.

Já quem estiver no sentido contrário (Santo Antônio-Centro), o bloqueio do Sambão será na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. Os condutores deverão acessar a Rua Dom Benedito, que também desemboca na Av. Santo Antônio.

Durante os três dias de Desfiles das Escolas, a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, onde fica o Teatro Carmélia, terá mão única para a Praça de Caratoíra.

O acesso à Clínica dos Acidentados poderá ser feito pela Av. Antônio Pinto de Aguiar (esquina com a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros.

Também haverá interdição total da Rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli), que dá acesso ao Sambão do Povo.

Os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado por agentes da Guarda Municipal de Vitória. Mesmo assim, a recomendação é evitar ir de carro ou moto. A opção mais segura é a escolha de vans, coletivos ou veículos de aplicativos.

TRANSPORTE

Sistema Transcol: A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que haverá viagens extras, reforço de linhas e de frota reserva para atender os usuários do transporte coletivo. Para o retorno dos foliões, 11 linhas do Sistema Transcol terão partidas durante a madrugada de sábado (3) e domingo (4), entre 04h15 e 5h. O embarque dos passageiros ocorrerá em dois pontos de parada próximos ao Sambão.

Transporte por aplicativo: Quem quiser ir de transporte por aplicativo, o endereço do Sambão do Povo é Avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Outros pontos de referência que podem ser usados para embarque e desembarque são Parque Tancredão e Clínica dos Acidentados (concentração) e Clube de Pesca (dispersão).

SEGURANÇA

O esquema de segurança durante os três dias de desfiles no Sambão do Povo, em Vitória, contará com um planejamento específico de patrulhamento na área, incluindo parte do reforço de efetivo disponível e pontos estratégicos de atuação, além da vigilância de 47 câmeras de videomonitoramento, monitoradas pelos agentes de segurança.

E além do patrulhamento do local a todo tempo, seja a pé ou em viaturas, uma das novidades é a marcação de uma área própria para embarque de passageiros; uma em um ponto de táxi em Santo Antônio, atrás do Cais do Hidroavião, e outro estará localizado atrás da entrada do Sambão.

Por último, carros de aplicativos serão chamados somente para embarque e desembarque nas proximidades. Motoristas de App não poderão fazer ponto, permanecendo parados não importa o local. A tolerância é de cinco minutos.

REGRAS

Para arquibancadas e mesas:

• Cada folião poderá levar duas garrafas plásticas de 500 ml cada com bebida e dois lanches (sanduíches, salgados ou frutas). Não será permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor e/ou caixas térmicas, apenas bolsa térmica;

Para lounges:

• Não é permitida a entrada com bebida e nem comida, afinal neste espaço será oferecido serviço de bar e a venda de comida.



Para quem for desfilar:

No desfile de escola de samba, para não causar perda de pontos, não é permitido:





Objetos aparentes, tais como celulares, bebidas, bolsas, pochetes ou qualquer outro que não faça parte da fantasia;

Durante o desfile, adentrar em outra ala;

Desfilar nitidamente alcoolizado, atrapalhando a evolução;

Se apresentar com fantasia incompleta, retirar parte da fantasia durante o desfile, vestir ou calçar peças diferentes do restante da ala;

Formar pequenos grupos, com abraços ou beijos dentro da ala;

Ficar mudo, devendo portanto cantar o samba enredo;

Ter contato físico com pessoas fora do desfile (aquelas em mesas e camarotes);

INGRESSOS

Restam poucos ingressos disponíveis para curtir o Carnaval de Vitória. Seja nas arquibancadas ou nos camarotes, os interessados deverão acessar o site da BrasilTicket para adquirir sua entrada.

Setores para o Carnaval de Vitória 2024, no Sambão do Povo Crédito: Reprodução

ORDEM DOS DESFILES

Grupo A (sexta-feira - 2 de fevereiro)





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