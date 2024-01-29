Festival de Cinema de Vitória 2024 abre inscrições para seleção de filmes

A edição 2024 do Festival de Cinema de Vitória acontece em julho com sessões gratuitas no Sesc Glória Crédito: Sergio Cardoso

que acontece de 20 a 25 de julho, com exibições gratuitas no Sesc Glória. Após o sucesso da mostra itinerante , que circulou pelas praias do ES durante o verão, o Festival de Cinema de Vitória está de olho na seleção de 2024 do evento,

Realizadores interessados em participar precisam ficar de olho no calendário. As inscrições para a seleção de curtas e longas a serem exibidos nas mostras competitivas do festival devem ser enviados até 4 de março de 2024, às 23h59 (horário de Brasília).

Todo processo de inscrições e envio dos títulos acontece em formato digitalizado e gratuito. Serão aceitos somente filmes enviados por meio de link pelo formulário oficial de inscrições, que estão disponibilizados no site do FCV

Podem se inscrever curtas e longas-metragens realizados a partir de 1º de janeiro de 2023. Produções de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe podem participar.

Os filmes devem ter duração máxima de 25 minutos (créditos inclusos) para curtas-metragens e mínimo de 70 minutos para longas. O regulamento também pode ser consultado no site oficial do Festival de Cinema de Vitória.

Possíveis dúvidas podem ser tiradas por meio do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 98129-2627, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

MOSTRAS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Os filmes escolhidos serão distribuídos em 12 janelas competitivas de exibição. Entre elas, estão a 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que apresenta um panorama do cinema autoral nacional de longa-metragem; a 14ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 13ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 13ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; e a 11ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

Também participante do evento, a 9ª Mostra Mulheres no Cinema é uma janela para a exibição de filmes dirigidos exclusivamente por mulheres, que aborda questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras; e a 9ª Mostra Cinema e Negritude, exibe filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros, que tratam da pluralidade de narrativas que atravessam a população negra.