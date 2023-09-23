Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Elisa Lucinda recebe homenagem no Festival de Cinema de Vitória; veja fotos

23 set 2023 às 03:00
Fabricio Noronha, Elisa Lucinda, Virginia Casagrande
Fabricio Noronha, Elisa Lucinda e Virginia Casagrande: noite de homenagem no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Melina Furlan

Viva, Elisa!

Elisa Lucinda brilhou no 30º Festival de Cinema de Vitória, na quarta noite do evento, nesta quinta-feira (21), no Teatro Sesc Glória. A estrela foi a Homenageada Nacional desta edição do evento e recebeu das mãos da primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande, o Troféu Vitória por sua contribuição para a cultura brasileira. Também como parte da cerimônia, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, entregou o Caderno da Homenageada e Marcia Domingues, representante da Carla Buaiz Joias, entregou uma joia exclusiva desenvolvida para a homenagem. Reafirmando ser uma das artistas mais versáteis do Brasil, Elisa contou sua história em versos, divertiu a plateia e emocionou a plateia fechando a noite cantando o clássico “Cidade Sol,” de Pedro Caetano, que entre outros versos, diz “Meu coração te namora e te quer/ Tu és Vitória um sorriso de mulher”.  Recebeu ainda a professora de poesia Maria Filina, que aos 94 anos, também emocionou a plateia com belos textos. Veja as fotos.

BEM-ESTAR

Marcia Rocha, Juliany Pelissari e Janaina Gurgel
Marcia Rocha, Juliany Pelissari e Janaina Gurgel: no 1º Ciclo de Conversas com o tema “O Quadrante do autocuidado: como equilibrar saúde física, mental, social e espiritual”, no Buddha Spa, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Psicologia e Direito

A advogada Menara Coutinho Carlos de Souza, especialista em Direito Criminal, é uma das palestrantes do III Congresso Internacional de Psicologia Jurídica e Direito Penal, que termina neste sábado (23/03), em Natal (RN). Ela abordará o tema “Desafios da Implementação do Marco Legal da Primeira Infância na Unidade de Internação Feminina do Espírito Santo.”

Aniversário

Anamaria Castro e Felipe Buaiz confirmaram presenças na Sunset Party de 16 anos de Maria Vitória Barbosa, que recebe os amigos para comemorar sua nova idade, neste sábado (23). O cerimonialista Yuri Braian cuida de todos os detalhes da festa. 

SPA DAY

Livia Dorsch e Rafaela Marques
Livia Dorsch e Rafaela Marques: em tarde de ciclo de autocuidado na Ilha Crédito: Arthur Louzada

Solidariedade e gastronomia

A segunda edição do Jantar Solidário Além Mar está chegando! Acontece no próximo dia 27 o evento promovido pelo Iate Clube junto com a Fundação Beneficente Praia do Canto, ONG que há 40 anos oferece apoio socioeducativo e alimentar a crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro, em Vitória. Os amantes da boa gastronomia e solidariedade podem esperar por um menu completo, incluindo bebidas e sobremesas, elaborado por 14 dos principais chefs do cenário capixaba. O jantar será no lindo Iate Clube e terá trilha sonora por conta da banda Trilha e DJ Romão. Toda a arrecadação será destinada às atividades da Fundação. Os convites estão à venda no site Le Billet, no restaurante Aquamarine do Iate e na Guarde Mais Vitória.

OUTUBRO ROSA

Manu Caiado e Dirceu Paigel
Manu Caiado e Dirceu Paigel: pose para a  sexta edição do Ensaio Fotográfico Chá Rosa, promovido por Dirceu Paigel. Mulheres em tratamento de câncer ou que já venceram a doença são as grandes protagonistas do ensaio Crédito: Camilla Baptistin

Acaps 2023

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES) participará pela primeira vez da Acaps Trade Show, maior evento do varejo capixaba, que acontecerá de 26 a 28 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A entidade terá o “Espaço do Representante Comercial”, onde os representantes comerciais serão atendidos pela equipe técnica do Core-ES e poderão esclarecer dúvidas, checar a regularidade do seu registro, atualizar cadastro, receber assessoria jurídica e enriquecer o repertório profissional. Os representantes também poderão usar o espaço físico para networking, incluindo reuniões com clientes e vendas.

RODADA DE NEGÓCIOS

Veja Também

Veja quem prestigou o desfile beneficente do Asilo dos Idosos de Vitória

Renata França recebe em noite de moda e vinhos em Vitória; veja fotos

Veja quem prestigiou a abertura do 30º Festival de Cinema de Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
