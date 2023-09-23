Elisa Lucinda recebe homenagem no Festival de Cinema de Vitória; veja fotos

Elisa Lucinda brilhou no 30º Festival de Cinema de Vitória, na quarta noite do evento, nesta quinta-feira (21), no Teatro Sesc Glória. A estrela foi a Homenageada Nacional desta edição do evento e recebeu das mãos da primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande, o Troféu Vitória por sua contribuição para a cultura brasileira. Também como parte da cerimônia, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, entregou o Caderno da Homenageada e Marcia Domingues, representante da Carla Buaiz Joias, entregou uma joia exclusiva desenvolvida para a homenagem. Reafirmando ser uma das artistas mais versáteis do Brasil, Elisa contou sua história em versos, divertiu a plateia e emocionou a plateia fechando a noite cantando o clássico “Cidade Sol,” de Pedro Caetano, que entre outros versos, diz “Meu coração te namora e te quer/ Tu és Vitória um sorriso de mulher”. Recebeu ainda a professora de poesia Maria Filina, que aos 94 anos, também emocionou a plateia com belos textos. Veja as fotos.