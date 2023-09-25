Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Longa capixaba ganha dois prêmios no 30° Festival de Cinema de Vitória

Documentário "Toda Noite Estarei Lá" levou o prêmio de Melhor Interpretação, para Mel Rosário, e o Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular. Veja a lista de vencedores da noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 15:09

Cena do documentário capixaba
Cena do documentário capixaba "Toda Noite Estarei Lá", de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos Crédito: Pai Grande Filmes
Um dos títulos que mais chamou a atenção do público no 30º Festival de Cinema de Vitória, encerrado na noite de sábado (23), no Sesc Glória, o longa capixaba "Toda Noite Estarei Lá" saiu do evento com dois prêmios da mostra: Melhor Interpretação, para Mel Rosário, e o Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular.
Dirigido por Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, o documentário, anteriormente, venceu dois prêmios no Festival Olhar de Cinema, em Curitiba, na categoria Melhor Diretor e Melhor Atriz, para Mel Rosário. Em outubro, "Toda Noite Estarei Lá" participa de um dos mais prestigiados eventos de cinema da América Latina, o Festival do Rio.
O documentário tem como ponto de partida o conflito de Mel, uma mulher trans, com a igreja que ela frequentava. Na ocasião, estava sendo impedida de entrar na igreja por transfobia e buscava na Justiça o direito de voltar a participar dos cultos religiosos.
Ainda na 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, o grande vencedor da noite foi "Represa", de Diego Hoefel, que levou o Troféu Vitória de Melhor Filme (Júri Técnico), Melhor Direção, Melhor Roteiro (Aline Portugal, Diego Hoefel e Marcelo Grabowsky) e Melhor Fotografia (Daniel Correia).
O Júri Técnico foi composto pelo diretor Lírio Ferreira; pela pesquisadora, crítica, curadora e roteirista, Viviane Pistache; e pela atriz, roteirista e cineasta, Julia Katherine. Abaixo, confira todos os vencedores do FCV.
  • 13ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Represa, de Diego Hoefel
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Toda Noite Estarei Lá, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin 
  • Troféu Vitória – Melhor Direção: Represa, de Diego Hoefel
  • Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Aline Portugal, Diego Hoefel e Marcelo Grabowsky por Represa, de Diego Hoefel 
  • Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Daniel Correia por Represa, de Diego Hoefel 
  • Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Incompatível Com a Vida, de Eliza Capai 
  • Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Mel Rosário por Toda Noite Estarei Lá, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin
  • Menção Honrosa - Melhor Interpretação: Gilmar Magalhães por sua atuação em Represa, de Diego Hoefel

  • 27ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Ramal, de Higor Gomes 
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Remendo, de Roger Ghil
  • Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: Deixa, de Mariana Jaspe
  • Troféu Vitória – Melhor Direção: Roger Ghil por Remendo
  • Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Clara Anastácia por Escasso, de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles
  • Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Willian Rubim por Procuro teu Auxílio Para Enterrar um Homem, Anderson Bardot
  • Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Davi Kopenawa Yanomami e aos yanomamis, por Mãri Hi - a árvore do sonho, de Morzaniel Iramari
  • Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Ana Clara Barros Barcelos por O Último Rock, de Diego de Jesus

  • PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS: O Último Rock, de Diego de Jesus

  • 23º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Amei Te Ver, de Ricardo Garcia

  • 13ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo, de Renato Sircilli
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Ferro’s Bar, de Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros

  • 12ª MOSTRA FOCO CAPIXABA
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Mångata – Todas as Fases da Lua, de Marcella Rocha
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): O Passarinho Menino, de Ursula Dart

  • 12ª MOSTRA CORSÁRIA
  • Troféu Vitória (Júri Técnico): Capuchinhos, de Victor Laet, e Desmonte, de Clara Pignaton e Hugo Reis
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Capuchinhos, de Victor Laet

  • 10ª MOSTRA OUTROS OLHARES
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): No Início do Mundo, de Gabriel Marcos 
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Arrimo, de Rogério Borges

  • 8ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Lei da Mordaça, de Isabella Vilela 
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Azul da Cor do Mar, de Natália Dornelas

  • 8ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Mergulho, de Marton Olympio
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular):  Firmina, de Izah Neiva
  • Menção Honrosa - Filme: Avôa, de Lucas Mendes

  • 7ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Copo de Silêncio, de Farofa Sintética 
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Cornélios, de Hecthor Murilo e Patrick Gomes
      
  • 6ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Vãhn Gõ Tõ Laktãnõ, de Barbara Pettres, Flávia Person e Walderes Coctá Priprá
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Memórias do Fogo, de Rita de Cássia Melo, Leandro Olímpio e Irineu Cruzeiro Filho

  • 5ª MOSTRA DO OUTRO LADO – CINEMA FANTÁSTICO
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Lá Pursé, de Gabriel Nóbrega e Lucas René
  • Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Encruzilhadas do Caos, de Alexander Buck

Veja Também

"Elas por Elas": veja como será o remake de sucesso dos anos 1980 que estreia na Globo

O que é NPC? Nova febre lucrativa do TikTok movimenta influencers, mas divide opiniões

Artistas expõem diversidade cultural capixaba na Bienal de Arte de São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Festival de Cinema de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados