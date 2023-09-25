Longa capixaba ganha dois prêmios no 30° Festival de Cinema de Vitória

Cena do documentário capixaba "Toda Noite Estarei Lá", de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos Crédito: Pai Grande Filmes

Dirigido por Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, o documentário, anteriormente, venceu dois prêmios no Festival Olhar de Cinema, em Curitiba, na categoria Melhor Diretor e Melhor Atriz, para Mel Rosário. Em outubro, "Toda Noite Estarei Lá" participa de um dos mais prestigiados eventos de cinema da América Latina, o Festival do Rio.

O documentário tem como ponto de partida o conflito de Mel, uma mulher trans, com a igreja que ela frequentava. Na ocasião, estava sendo impedida de entrar na igreja por transfobia e buscava na Justiça o direito de voltar a participar dos cultos religiosos.

Ainda na 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, o grande vencedor da noite foi "Represa", de Diego Hoefel, que levou o Troféu Vitória de Melhor Filme (Júri Técnico), Melhor Direção, Melhor Roteiro (Aline Portugal, Diego Hoefel e Marcelo Grabowsky) e Melhor Fotografia (Daniel Correia).

O Júri Técnico foi composto pelo diretor Lírio Ferreira; pela pesquisadora, crítica, curadora e roteirista, Viviane Pistache; e pela atriz, roteirista e cineasta, Julia Katherine. Abaixo, confira todos os vencedores do FCV.