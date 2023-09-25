Longa capixaba ganha dois prêmios no 30° Festival de Cinema de Vitória

Um dos títulos que mais chamou a atenção do público no 30º Festival de Cinema de Vitória, encerrado na noite de sábado (23), no Sesc Glória, o longa capixaba "Toda Noite Estarei Lá" saiu do evento com dois prêmios da mostra: Melhor Interpretação, para Mel Rosário, e o Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular.
Dirigido por Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, o documentário, anteriormente, venceu dois prêmios no Festival Olhar de Cinema, em Curitiba, na categoria Melhor Diretor e Melhor Atriz, para Mel Rosário. Em outubro, "Toda Noite Estarei Lá" participa de um dos mais prestigiados eventos de cinema da América Latina, o Festival do Rio.
O documentário tem como ponto de partida o conflito de Mel, uma mulher trans, com a igreja que ela frequentava. Na ocasião, estava sendo impedida de entrar na igreja por transfobia e buscava na Justiça o direito de voltar a participar dos cultos religiosos.
Ainda na 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, o grande vencedor da noite foi "Represa", de Diego Hoefel, que levou o Troféu Vitória de Melhor Filme (Júri Técnico), Melhor Direção, Melhor Roteiro (Aline Portugal, Diego Hoefel e Marcelo Grabowsky) e Melhor Fotografia (Daniel Correia).
O Júri Técnico foi composto pelo diretor Lírio Ferreira; pela pesquisadora, crítica, curadora e roteirista, Viviane Pistache; e pela atriz, roteirista e cineasta, Julia Katherine. Abaixo, confira todos os vencedores do FCV.
- 13ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Represa, de Diego Hoefel
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Toda Noite Estarei Lá, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin
- Troféu Vitória – Melhor Direção: Represa, de Diego Hoefel
- Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Aline Portugal, Diego Hoefel e Marcelo Grabowsky por Represa, de Diego Hoefel
- Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Daniel Correia por Represa, de Diego Hoefel
- Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Incompatível Com a Vida, de Eliza Capai
- Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Mel Rosário por Toda Noite Estarei Lá, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin
- Menção Honrosa - Melhor Interpretação: Gilmar Magalhães por sua atuação em Represa, de Diego Hoefel
- 27ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Ramal, de Higor Gomes
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Remendo, de Roger Ghil
- Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: Deixa, de Mariana Jaspe
- Troféu Vitória – Melhor Direção: Roger Ghil por Remendo
- Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Clara Anastácia por Escasso, de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles
- Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Willian Rubim por Procuro teu Auxílio Para Enterrar um Homem, Anderson Bardot
- Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Davi Kopenawa Yanomami e aos yanomamis, por Mãri Hi - a árvore do sonho, de Morzaniel Iramari
- Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Ana Clara Barros Barcelos por O Último Rock, de Diego de Jesus
- PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS: O Último Rock, de Diego de Jesus
- 23º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Amei Te Ver, de Ricardo Garcia
- 13ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo, de Renato Sircilli
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Ferro’s Bar, de Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros
- 12ª MOSTRA FOCO CAPIXABA
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Mångata – Todas as Fases da Lua, de Marcella Rocha
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): O Passarinho Menino, de Ursula Dart
- 12ª MOSTRA CORSÁRIA
- Troféu Vitória (Júri Técnico): Capuchinhos, de Victor Laet, e Desmonte, de Clara Pignaton e Hugo Reis
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Capuchinhos, de Victor Laet
- 10ª MOSTRA OUTROS OLHARES
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): No Início do Mundo, de Gabriel Marcos
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Arrimo, de Rogério Borges
- 8ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Lei da Mordaça, de Isabella Vilela
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Azul da Cor do Mar, de Natália Dornelas
- 8ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Mergulho, de Marton Olympio
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Firmina, de Izah Neiva
- Menção Honrosa - Filme: Avôa, de Lucas Mendes
- 7ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Copo de Silêncio, de Farofa Sintética
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Cornélios, de Hecthor Murilo e Patrick Gomes
- 6ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Vãhn Gõ Tõ Laktãnõ, de Barbara Pettres, Flávia Person e Walderes Coctá Priprá
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Memórias do Fogo, de Rita de Cássia Melo, Leandro Olímpio e Irineu Cruzeiro Filho
- 5ª MOSTRA DO OUTRO LADO – CINEMA FANTÁSTICO
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Lá Pursé, de Gabriel Nóbrega e Lucas René
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Encruzilhadas do Caos, de Alexander Buck