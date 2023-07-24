Festival de Cinema de Vitória 2023 exibirá 98 filmes; conheça selecionados

Cena do documentário capixaba "Toda Noite Estarei Lá", de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos Crédito: Graúna Digital

Maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória segue com as comemorações de suas três décadas de história com a divulgação dos filmes selecionados para as mostras competitivas do evento em sua edição inédita, que acontece de 18 a 23 de setembro, na cidade de Vitória. Os 98 filmes selecionados, 93 curtas e cinco longas-metragens, apresentam um recorte da produção audiovisual brasileira contemporânea. As obras escolhidas pela Comissão de Seleção serão exibidas nas 12 Mostras Competitivas que compõem a programação do evento.

Para Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, os filmes escolhidos pela Comissão de Seleção trazem um recorte apurado para a diversidade de gêneros e temas existentes na produção audiovisual brasileira recente. "É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um imenso prazer exibir curtas e longas-metragens que falam sobre as múltiplas realidades brasileiras através do talento dos nossos realizadores e de suas equipes. Essa seleção conta com o olhar sempre cuidadoso da curadoria do Festival, formada por profissionais com relação estreita com a produção cinematográfica brasileira, e está sempre atenta ao potencial criativo de novos e longevos profissionais e suas obras que encantam, divertem e surpreendem nosso público".

As produções concorrem ao Troféu Vitória em 35 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico do Festival, composto por especialistas e profissionais ligados ao audiovisual brasileiro, além do Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Popular, em todas as mostras competitivas.

As inscrições para o 30º Festival de Cinema de Vitória aconteceram entre os dias 06 de março e 10 de abril de 2023, em formato online. O festival bateu recorde de inscrições em seus 30 anos de história e recebeu 1226 inscrições, vindas de todas as regiões do Brasil, sendo 1014 curtas-metragens e 212 longas-metragens.

INCLUSÃO

"Toda Noite Estarei Lá", de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin. HZ Olhar de Cinema, na categoria Melhor Direção. Sem dúvidas, a expectativa em relação aos longas concorrentes recai sobre o capixaba, de. HZ já fez matéria sobre o projeto quando o documentário foi selecionado para um laboratório na Europa . Recentemente, o título saiu premiado da tradicional mostra, na categoria

Baseado no curta-metragem de mesmo nome, dirigido por Thiago Moulin em 2017, "Toda Noite" mostra a saga de Mel Rosário (também premiada na Mostra Olhar de Cinema). Impedida de frequentar o culto de sua preferência, ela - uma mulher trans - não desiste de professar a sua fé. Toda noite prepara cartazes e os leva para a porta da igreja, à espera do dia em que poderá voltar a entrar. Promete muito!

Também foram selecionados na categoria longa-metragem, os documentários "Incompatível Com a Vida", de Eliza Capai, e "Jovem que Desceu do Norte", de Ana Teixeira. Entre os títulos de ficção, estão "Porto Príncipe", de Maria Emilia Azevedo, e "Represa", de Diego Hoefel, no único projeto não dirigido por mulheres.

Além das exibições nas mostras competitivas, o evento contará com lançamentos de filmes, debates, formações e homenagens que transformarão a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. A programação gratuita será realizada no Sesc Glória, no Cine Metrópolis (Ufes) e no Hotel Senac Ilha do Boi. Abaixo, confira todos os selecionados para o FCV de 2023.

"Remendo", de Roger Ghil, concorre na categoria Melhor Curta-Metragem: filme também foi selecionado para o Festival de Gramado Crédito: Divulgação

27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

A Última Vez que Ouvi Deus Chorar (Marco Antonio Pereira, EXP, MG)

(Marco Antonio Pereira, EXP, MG) Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo (Guilherme Xavier Ribeiro, FIC, SP)

(Guilherme Xavier Ribeiro, FIC, SP) Big Bang (Carlos Segundo, FIC, RN/MG)

(Carlos Segundo, FIC, RN/MG) Cama Vazia (Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet, DOC, SP)

(Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet, DOC, SP) Cósmica (Ana Bárbara Ramos, DOC, PB)

(Ana Bárbara Ramos, DOC, PB) De Onde Nasce o Sol (Gabriele Stein, FIC, ES)

(Gabriele Stein, FIC, ES) Deixa (Mariana Jaspe, FIC, RJ)

(Mariana Jaspe, FIC, RJ) E Nada Mais Disse (Julia Menna Barreto, DOC, RJ)

(Julia Menna Barreto, DOC, RJ) Escasso (Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, FIC, RJ)

(Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, FIC, RJ) Lugar de Ladson (Rogério Borges, DOC, SP)

(Rogério Borges, DOC, SP) Mãri Hi - A árvore do sonho (Morzaniel Ɨramari, DOC, RR)

(Morzaniel Ɨramari, DOC, RR) O Último Rock (Diego de Jesus, FIC, ES)

(Diego de Jesus, FIC, ES) Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem (Anderson Bardot, FIC, ES)

(Anderson Bardot, FIC, ES) Ramal (Higor Gomes, FIC, MG)

(Higor Gomes, FIC, MG) Remendo (Roger Ghil, FIC, ES)

(Roger Ghil, FIC, ES) Teatro de Máscaras (Eduardo Ades, FIC, RJ)





(Eduardo Ades, FIC, RJ) 23º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Ciranda Feiticeira (Lula Gonzaga e Tiago Delacio, ANI, PE)

(Lula Gonzaga e Tiago Delacio, ANI, PE) Super-Heróis (Rafael de Andrade, FIC, DF)

(Rafael de Andrade, FIC, DF) Amei te Ver (Ricardo Garcia, FIC, SP)

(Ricardo Garcia, FIC, SP) O Passarinho Menino (Ursula Dart, FIC, ES)

(Ursula Dart, FIC, ES) Anacleto, o Balão (Carol Sakura e Walkir Fernandes, ANI, PR)Ela Mora Logo Ali (Fabiano Barros e Rafael Rogante, RO)





(Carol Sakura e Walkir Fernandes, ANI, PR)Ela Mora Logo Ali (Fabiano Barros e Rafael Rogante, RO) 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Incompatível Com a Vida (Eliza Capai, DOC, RJ/SP)

(Eliza Capai, DOC, RJ/SP) Jovem que Desceu do Norte (Ana Teixeira, DOC, SP)

(Ana Teixeira, DOC, SP) Porto Príncipe (Maria Emilia Azevedo, FIC, SC)

(Maria Emilia Azevedo, FIC, SC) Represa (Diego Hoefel, FIC, CE)

(Diego Hoefel, FIC, CE) Toda Noite Estarei Lá (Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, DOC, ES)





(Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, DOC, ES) 13ª Mostra Quatro Estações

A Menina Atrás do Espelho (Iuri Moreno, ANI, GO)

(Iuri Moreno, ANI, GO) Casa de Bonecas (George Pedrosa, FIC, MA)

(George Pedrosa, FIC, MA) Entrelaços (Giulia Tomasini e Marina Pessato, FIC, RS)

(Giulia Tomasini e Marina Pessato, FIC, RS) Ferro’s Bar (Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros, DOC, SP)

(Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros, DOC, SP) Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo (Renato Sircilli, FIC, SP)





(Renato Sircilli, FIC, SP) 12ª Mostra Foco Capixaba

Mångata - Todas as Fases da Lua (Marcella Rocha, DOC, ES)

(Marcella Rocha, DOC, ES) Marcha, Mastro e Fé (Arthur Navarro, ANI, ES)

(Arthur Navarro, ANI, ES) O Passarinho Menino (Ursula Dart, FIC, ES)

(Ursula Dart, FIC, ES) Ruína do Futuro (Dorottya Czakó, EXP, ES)

(Dorottya Czakó, EXP, ES) Trinca-ferro (Maria Fabíola, FIC, ES)





(Maria Fabíola, FIC, ES) 12ª Mostra Corsária

Capuchinhos (Victor Laet, EXP, PE)

(Victor Laet, EXP, PE) Desmonte (Clara Pignaton e Hugo Reis, EXP, ES)

(Clara Pignaton e Hugo Reis, EXP, ES) Nada Haver (Juliano Gomes, DOC, MG/ES/RJ)

(Juliano Gomes, DOC, MG/ES/RJ) Nossos Passos Seguirão os Seus (Uilton Oliveira, DOC, RJ)

(Uilton Oliveira, DOC, RJ) Patuá (Renaya Dorea, EXP, RJ/Cuba)

(Renaya Dorea, EXP, RJ/Cuba) Pelas Ondas Lambem-se às Margens (Hyndra, DOC, BA)The Patriarchal Period (Patrícia Froes, EXP, RJ)Um Céu Partido ao Meio (Danielle Fonseca, DOC, PA)





(Hyndra, DOC, BA)The Patriarchal Period (Patrícia Froes, EXP, RJ)Um Céu Partido ao Meio (Danielle Fonseca, DOC, PA) 10ª Mostra Outros Olhares

A Bata do Milho (Eduardo Liron, DOC, BA/SP)

(Eduardo Liron, DOC, BA/SP) A Verdade que me Contaram (Realização Coletiva - Breno Oliveira, Camila Rodrigues Sales, Cauã Damas, Clara Vitter, Daniel Damas, Daniel Silva Gomes, João Pedro Ventura Noises, Jonas Basílio, Kauane Vitória Dias Ferreira, Letícia Abreu, Mayara Mendes, Nayra Garcia, Weverton de Oliveira Pereira, Andrey Oliveira Sampaio, FIC, RJ)

(Realização Coletiva - Breno Oliveira, Camila Rodrigues Sales, Cauã Damas, Clara Vitter, Daniel Damas, Daniel Silva Gomes, João Pedro Ventura Noises, Jonas Basílio, Kauane Vitória Dias Ferreira, Letícia Abreu, Mayara Mendes, Nayra Garcia, Weverton de Oliveira Pereira, Andrey Oliveira Sampaio, FIC, RJ) Amaná (Antonio Fargoni, FIC, CE)

(Antonio Fargoni, FIC, CE) Amigo Secreto (Rui Calvo, FIC, SP)Arrimo (Rogério Borges, DOC, SP)

(Rui Calvo, FIC, SP)Arrimo (Rogério Borges, DOC, SP) Arruma um Pessoal pra Gente Botar uma Macumba num Disco (Chico Serra, DOC, RJ)

(Chico Serra, DOC, RJ) Ava Mocoi - Os Gêmeos (Luiza Calagian e Vinícius Toro, DOC, PR)

(Luiza Calagian e Vinícius Toro, DOC, PR) Barra Nova (Diego Maia, ANI, CE)

(Diego Maia, ANI, CE) Circuito (Alan Sousa e Leão Neto, FIC, CE)

(Alan Sousa e Leão Neto, FIC, CE) Dorme Pretinho (Lia Letícia, DOC, PE)

(Lia Letícia, DOC, PE) Jaguanum (Samuel Lobo, FIC, RJ)

(Samuel Lobo, FIC, RJ) Nina e o Abismo (Alice Name-Bomtempo, FIC, RJ)

(Alice Name-Bomtempo, FIC, RJ) No Início do Mundo (Gabriel Marcos, FIC, MG)

(Gabriel Marcos, FIC, MG) Quando Bento Era São (Clementino Junior, DOC, MG)

(Clementino Junior, DOC, MG) Sua Majestade, o Passinho (Carol Correia e Mannu Costa, DOC, PE)





(Carol Correia e Mannu Costa, DOC, PE) 8ª Mostra Mulheres no Cinema

Alexandrina - Um Relâmpago (Keila Sankofa, DOC, AM)

(Keila Sankofa, DOC, AM) Azul da Cor do Mar (Natália Dornelas, EXP, ES)

(Natália Dornelas, EXP, ES) Fala Sincera (Yacewara Pataxó, DOC, SP)

(Yacewara Pataxó, DOC, SP) Lei da Mordaça (Isabella Vilela, DOC, SP/RJ)

(Isabella Vilela, DOC, SP/RJ) Manchas de Sol (Martha Mariot, FIC, RS)

(Martha Mariot, FIC, RS) Nicinha Não Vem (Muriel Alves, DOC, RJ)

(Muriel Alves, DOC, RJ) Todavia Sinto (Evelyn Santos, EXP, SP)Vozes-mulheres (Laynara Rafaela, EXP, SP)





(Evelyn Santos, EXP, SP)Vozes-mulheres (Laynara Rafaela, EXP, SP) 8ª Mostra Cinema e Negritude

Avôa (Lucas Mendes, DOC, GO)

(Lucas Mendes, DOC, GO) Caminhos Afrodiaspóricos pelo Recôncavo da Guanabara (Wagner Novais, DOC, RJ)

(Wagner Novais, DOC, RJ) Espaço Dentro (Natasha Rodrigues, EXP, SP)

(Natasha Rodrigues, EXP, SP) Espelho (Laynara Rafaela, FIC, SP)

(Laynara Rafaela, FIC, SP) Firmina (Izah Neiva, FIC, SP)

(Izah Neiva, FIC, SP) Insígnia (Beatriz Barreto, FIC, DF)

(Beatriz Barreto, FIC, DF) Mergulho (Marton Olympio & Anderson Jesus, FIC, SP)



