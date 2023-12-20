Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Festa

Cinema de graça nas praias Guarapari, Anchieta e Linhares no verão 2024

Cada cidade terá uma sala de cinema recriada com cadeiras, equipamentos de projeção e telão de LED, além de um tapete vermelho
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 17:10

"A Baleia Mágica", de Douglas Alves Ferreira, é uma das atrações do 30º Festival de Cinema de Vitória Itinerante Crédito: Divulgação
Que tal pegar uma praiana em Castelhanos (Anchieta), Praia do Morro (Guarapari) e Pontal do Ipiranga (Linhares) durante o verão e ainda curtir uma sessão de cinema 0800, ou seja, totalmente gratuita?
Essa novidade refrescante (desculpe o trocadilho infame) faz parte da programação do 30° Festival de Cinema de Vitória que ganha uma versão itinerante. A caravana passará pelos três municípios do Estado, sempre às sextas e sábados, a partir das 19 horas, durante três finais de semana consecutivos de janeiro.
A programação tem início na Praia do Morro, em 12 e 13 de janeiro, em Guarapari. Depois, segue para Pontal do Ipiranga, em Linhares, nos dias 19 e 20 de janeiro, e fecha o circuito em Castelhanos, Anchieta, em 26 e 27 de janeiro.
O mais legal é que cada cidade terá uma sala de cinema recriada com cadeiras, equipamentos de projeção, com telão de LED, e de som, para garantir a excelência das exibições, além de um tapete vermelho para dar um charme extra às sessões. 
"As sessões são eventos acessíveis a uma faixa etária ampla e são vivenciados por turistas e toda a comunidade. O foco do projeto itinerante está na democratização do acesso ao cinema e na descentralização das atividades culturais que o Festival de Cinema de Vitória oferece anualmente”, aponta Lucia Caus, diretora do evento.
Entre os títulos selecionados estão os curtas "O Micronauta: Aventuras Gigantescas em Escalas Microscópicas", de Emerson Rodrigues; "Martina e Guará", de Paula de Abreu; "Maréu", de Nicole Schlegel; "Auts e Stella", de Renato Barreto; "As Aventuras da Toninha Babi", de Naira Albuquerque e Tom Gonçalves; e "A Baleia Mágica", de Douglas Alves Ferreira.
E nem só de filmes viverá o 30° Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Em cada cidade também haverá programação musical. Na Praia do Morro, por exemplo, quem se apresenta é Clube Samba.Vix. Eles também serão atração em Castelhanos, dia 27 de janeiro. Em Pontal do Ipiranga, o som fica por conta do Samba Mais, com apresentação marcada para 20 de janeiro.
Além da programação cultural, o público poderá participar de um sorteio de bicicletas. Serão duas por cidade, totalizando seis bikes. Para participar, basta preencher as cédulas que serão distribuídas e aguardar o sorteio que acontece sempre ao final da programação de cada dia. Caso seja premiado, o vencedor precisa estar presente para retirar o prêmio.

30º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA ITINERANTE

  • QUANDO: De 12 a 27 de janeiro de 2024, com entrada franca

  • ONDE: Guarapari (Praia do Morro), Linhares (Pontal do Ipiranga) e Anchieta (Praia de Castelhanos), a partir das 19 horas

  • FILMES: "O Micronauta", de Emerson Rodrigues; "Martina e Guará", de Paula de Abreu; "Maréu", de Nicole Schlegel; "Autus e Stella", de Renato Barreto; "As Aventuras da Toninha Babi", de Naira Albuquerque e Tom Gonçalves; e "A Baleia Mágica", de Douglas Alves Ferreira

  • APRESENTAÇÕES MUSICAIS: Clube Samba.Vix e Samba Mais
      
  • GUARAPARI: 12 e 13 de janeiro
  • Local: Av. Beira Mar, 18 - Praia do Morro, Guarapari - Quiosque 18

  • PONTAL DO IPIRANGA (Linhares): 19 e 20 de janeiro
  • Local: Av. das Luas, Pontal do Ipiranga, próximo à entrada da praia

  • CASTELHANOS (Anchieta): 26 e 27 de janeiro 
  • Local: Av. Beira Mar, altura do número 2310, Castelhanos, Anchieta. Próximo ao quiosque Raízes e ao Edifício Castelhanos Praia Center

Veja Também

Veja dicas de produções natalinas para assistir com a família

Estreias de streaming na semana incluem ‘Barbie’, ‘Reacher’ e ‘Fuga das Galinhas 2’; veja lista

"Assassinos da Lua das Flores": favorito ao Oscar, filme de Scorsese chega ao streaming

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Cinema Festival de Cinema de Vitória Guarapari Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de 43 anos, foi localizado no bairro Pelourinho
Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha
Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados