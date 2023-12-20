Cinema de graça nas praias Guarapari, Anchieta e Linhares no verão 2024

"A Baleia Mágica", de Douglas Alves Ferreira, é uma das atrações do 30º Festival de Cinema de Vitória Itinerante Crédito: Divulgação

Que tal pegar uma praiana em Castelhanos (Anchieta), Praia do Morro (Guarapari) e Pontal do Ipiranga (Linhares) durante o verão e ainda curtir uma sessão de cinema 0800, ou seja, totalmente gratuita?

Essa novidade refrescante (desculpe o trocadilho infame) faz parte da programação do 30° Festival de Cinema de Vitória que ganha uma versão itinerante. A caravana passará pelos três municípios do Estado, sempre às sextas e sábados, a partir das 19 horas, durante três finais de semana consecutivos de janeiro.

A programação tem início na Praia do Morro, em 12 e 13 de janeiro, em Guarapari. Depois, segue para Pontal do Ipiranga, em Linhares, nos dias 19 e 20 de janeiro, e fecha o circuito em Castelhanos, Anchieta, em 26 e 27 de janeiro.

O mais legal é que cada cidade terá uma sala de cinema recriada com cadeiras, equipamentos de projeção, com telão de LED, e de som, para garantir a excelência das exibições, além de um tapete vermelho para dar um charme extra às sessões.

"As sessões são eventos acessíveis a uma faixa etária ampla e são vivenciados por turistas e toda a comunidade. O foco do projeto itinerante está na democratização do acesso ao cinema e na descentralização das atividades culturais que o Festival de Cinema de Vitória oferece anualmente”, aponta Lucia Caus, diretora do evento.

Entre os títulos selecionados estão os curtas "O Micronauta: Aventuras Gigantescas em Escalas Microscópicas", de Emerson Rodrigues; "Martina e Guará", de Paula de Abreu; "Maréu", de Nicole Schlegel; "Auts e Stella", de Renato Barreto; "As Aventuras da Toninha Babi", de Naira Albuquerque e Tom Gonçalves; e "A Baleia Mágica", de Douglas Alves Ferreira.

E nem só de filmes viverá o 30° Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Em cada cidade também haverá programação musical. Na Praia do Morro, por exemplo, quem se apresenta é Clube Samba.Vix. Eles também serão atração em Castelhanos, dia 27 de janeiro. Em Pontal do Ipiranga, o som fica por conta do Samba Mais, com apresentação marcada para 20 de janeiro.

Além da programação cultural, o público poderá participar de um sorteio de bicicletas. Serão duas por cidade, totalizando seis bikes. Para participar, basta preencher as cédulas que serão distribuídas e aguardar o sorteio que acontece sempre ao final da programação de cada dia. Caso seja premiado, o vencedor precisa estar presente para retirar o prêmio.

30º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA ITINERANTE