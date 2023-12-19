Veja dicas de produções natalinas para assistir com a família

"Ritmo de Natal" será exibido na Rede Globo e está em cartaz na Globoplay Crédito: Globoplay

Sim, a equipe de HZ realmente ama filmes de Natal, tanto que passamos horas (ou seriam dias?) em frente à TV vendo produções do gênero especialmente nesta época do ano. Então, por que não criar uma lista para você "maratonar"?

Vamos começar nossa "viagem" com "Ritmo de Natal", primeiro longa natalino do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. Com uma narrativa moderna e contemporânea, o drama romântico conta a história de amor de uma cantora de funk e um violinista clássico. Um casal superfofo, na verdade!

Diva do funk, Mileny (Clara Moneke) se envolve com o romântico Dante (Isacque Lopes) e decide passar o Natal com ele longe dos holofotes. Mas ela não imaginava que seus planos falhariam com o súbito aparecimento de sua família e da conservadora sogra, que não fazem ideia do relacionamento. A produção será exibida domingo (24), na Rede Globo, às 23h, como também está em cartaz na Globoplay.

Ainda no domingão, a "plim plim" exibe uma maratona de produções natalinas a partir de 1h40 logo após a Missa do Galo. Na agenda, em sequência, o nostálgico "Um Herói de Brinquedo" (trailer), estrelado por Arnold Schwarzenegger; a comédia romântica LGBTQIAPN+ "Alguém Avisa?", com Kristen Stewart e Alison Brie; e a deliciosa comédia de erros "Menores Desacompanhados".

Claro que não acabou! Vasculhando o catálogo da Globoplay, encontramos títulos bem interessantes, como "Missão Baile de Natal", "Um Natal com Vinho e Amor", "Milagre de Natal", "Um Casamento de Natal" e "Natal em Nova York".

Os românticos vão adorar a saga o "O Natal dos Liddle", um conto comovente sobre uma mulher que fará de tudo para que sua família disfuncional pareça a mais normal possível durante as festas de fim de ano (tipo gente como a gente!), e "O Natal dos Liddle: O Casamento", em que um casal tenta organizar um casamento natalino no local perfeito, mas nada sai como esperado.

NETFLIX

E as dicas de HZ se estendem a Netflix, que, anualmente, lança uma série de produções do gênero. Vamos começar pelo lançamento da segunda temporada da série italiana "Eu Odeio o Natal", estrelada por Pilar Fogliati. A trama é uma delícia: uma mulher que detesta o Natal e um homem que o ama incondicionalmente se cruzam, enfrentando desafios para encontrar o verdadeiro significado da temporada festiva.

Outro destaque da plataforma é indiano-norueguês "O Natal de Costume". A trama é uma salada cultural. Após apresentar o namorado indiano à família norueguesa, Thea precisa dar um jeito de evitar o choque cultural no Natal. Com a mistura entre as cores vibrantes de Bollywood e o frio do inverno da Noruega, as tradições não serão mais as mesmas.

Passeando pelo Disney +, também encontramos pérolas como "O Estranho Mundo de Jack" (1993), que está completando três décadas. O "clássico soturno" é assinado por dois gênios: Tim Burton e Henry Selick. A animação tem um visual gótico e totalmente feita em stop motion e conta os dilemas de Jack, um esqueleto que é o rei da fantasiosa terra do Halloween. Ele fica encantado ao conhecer a magia do Natal e resolve sequestrar ninguém menos que Papai Noel.