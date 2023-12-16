Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • FIlmes e Séries
  • Estreias de streaming na semana incluem ‘Barbie’, ‘Reacher’ e ‘Fuga das Galinhas 2’; veja lista
Diversão

Estreias de streaming na semana incluem ‘Barbie’, ‘Reacher’ e ‘Fuga das Galinhas 2’; veja lista

Filmes e séries estão entre os destaques para assistir no fim de semana em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Apple TV+, Disney+ e HBO Max
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 13:14

Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado
Cena do filme Barbie, que está chegando ao serviço de streaming no Brasil Crédito: Warner Bros
As estreias deste mês de dezembro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira a seguir algumas produções que estão disponíveis para assistir em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 15, sábado, 16, e domingo, 17 de dezembro.
  • Fuga das Galinhas 2: A Ameaça dos Nuggets (Netflix)
Mais de duas décadas depois do longa que marcou a história das animações em stop-motion, a história traz os personagens conhecidos do público, com a adição de Molly, filha dos protagonistas, que se mete em uma enrascada após ir além de onde é considerado seguro. Estreia em 15 de dezembro.
  • Reacher - 2.ª Temporada (Amazon Prime Vídeo)
Os novos episódios são baseados em Azar e Contratempo (Bad Luck and Trouble), 11º livro da saga (ao todo, são 26). A trama continua focando em cenas de ação protagonizadas pelo brutamontes Jack Reacher (Alan Ritchson), que recebe mensagens indicando que tem alguém assassinando seus antigos colegas de Exército. Estreia em 15 de dezembro.
  • Travessuras de Natal (Disney+)
Ao descobrir que estão na lista de crianças que se comportaram mal durante o ano e não receberão presentes, nove jovens decidem criar e colocar em prática um plano para roubar presentes do próprio Papai Noel (interpretado por Danny Glover). Estreia em 15 de dezembro.
  • Barbie (HBO Max)
O longa de Greta Gerwig tornou-se o primeiro dirigido por uma mulher a atingir uma bilheteria maior que US$ 1 bilhão. Mesmo que muitas pessoas já tenham assistido no cinema, é válido destacar que o filme que traz Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como Ken chega ao streaming em 15 de dezembro.
  • Plano em Família (Apple TV+)
Protagonizado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, o longa mostra um homem que precisa fazer uma longa viagem de carro para Las Vegas enquanto é perseguido por uma série de criminosos que tentam matá-lo - o detalhe é tentar evitar que sua mulher e seus três filhos, que vão junto, se confrontem com o lado inesperado do pai, um ex-assassino. Estreia em 15 de dezembro de 2023.

Veja Também

Netflix: "A Sociedade da Neve", com canibalismo, não é para estômagos fracos

“Godzilla: Minus One” e os horrores do mundo pós-guerra

"Jogos do Destino": conheça nova série turca que estreia no Globoplay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Apple Cinema Netflix Streaming Prime Vídeo Barbie
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de 43 anos, foi localizado no bairro Pelourinho
Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha
Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados